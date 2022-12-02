Airbus и ArianeGroup разрабатывают инновационную технологию на жидком водороде

Airbus и ArianeGroup (совместное предприятие, принадлежащее Airbus и Safran) будут совместно работать над созданием первой водородной заправочной станции для самолетов ZEROe в аэропорту Тулузы Бланьяк. Планируется, что станция будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

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Airbus построит первую станцию заправки жидким водородом для самолетов ZEROe. Credit: Airbus

ArianeGroup спроектирует, построит и будет обеспечивать техническое обслуживание водородной заправочной станции, которая потребуется для демонстратора ZEROe Airbus. Компания намерена приступить к наземным и летным испытаниям уже в середине этого десятилетия.

Мы гордимся тем, что вместе с Airbus делаем первые шаги на пути к созданию самолета, работающего на жидком водороде. Авиация и космос - две самые передовые отрасли", - заявил Андре-Юбер Руссель, генеральный директор ArianeGroup. "Объединив наши знания и опыт, нам предстоит решить актуальные задачи завтрашнего дня". ArianeGroup с ее уникальными навыками и ноу-хау в области хранения, тестирования и использования жидкого водорода позволит новым промышленным секторам в Европе ускорить энергетический переход".

"Многие из технологий, необходимых для самолета с нулевым уровнем выбросов, уже доступны в других отраслях промышленности. Работа с жидким водородом не является исключением", - сказала Сабина Клауке, главный технический директор Airbus. "Подготовка к вводу в эксплуатацию летательных аппаратов с нулевым уровнем выбросов к 2035 году требует от нас параллельного совершенствования всех необходимых технологий. Сотрудничество с ArianeGroup позволит нам использовать опыт в сфере водородной энергетики и других актуальных космических технологий для достижения этой цели".

Сегодня компания ArianeGroup является основным поставщиком ракет-носителей Ariane, которые уже более 40 лет приводятся в движение жидким водородом.

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Источники и ссылки: Journal inceptivemind, Airbus, ArianeGroup

1. (https://www.inceptivemind.com/airbus-build-first-liquid-hydrogen-refueling-station-zeroe-aircraft/28604/)

2. (https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2022-11-airbus-and-arianegroup-to-pioneer-liquid-hydrogen-technology)

3. (https://press.ariane.group/arianegroup-selectionne-par-airbus-pour-soutenir-son-programme-de-demonstration-zero-emission-6342/?lang=eng)