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AROW: Наблюдаем вместе с NASA за миссией Artemis I в режиме реального времени

NASA разработало интерактивный инструмент, позволяющий любителям космонавтики наблюдать за полетом космического корабля Orion.
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Возвращение человечества на Луну идет полным ходом после того, как состоялся запуск первой из трех миссий "Артемида", в ходе которых люди впервые за полвека побывают на лунной поверхности.Наблюдайте в прямом эфире: Любители космоса могут отслеживать полет космического корабля "Орион" к Луне после его успешного запуска на космической стартовой системе NASA в среду.

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В среду самая мощная в мире ракета вывела на орбиту космический корабль NASA Orion, который отправился в 25-дневное путешествие вокруг Луны и обратно. Обогнув Землю, Orion развернул свои солнечные батареи, а через полтора часа после взлета выполнил транслунную инжекцию, после чего взял курс на Луну.

Тринадцать спутников CubeSat были развернуты в космосе для сбора информации об астероидах, Луне и дальнем космосе, в то время как "Орион" продолжил свой путь.  В настоящее время он находится в фазе выбега. Эта фаза будет длиться до прибытия космического корабля к Луне. После чего его служебный модуль будет использован для выполнения гравитационного маневра у Луны.

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Самая мощная в мире ракета вывела в эту среду на орбиту космический корабль NASA Orion (на фото), которому предстоит 25-дневное путешествие вокруг Луны и обратно.

В этот момент Orion перейдет на ретроградную орбиту Луны, а затем приблизится к ее поверхности на минимальное расстояние в 100 км. На этой орбите он проведет чуть больше недели, после чего вернется на Землю и опустится в воды Тихого океана. 

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Если миссия пройдет успешно, за полетом "Артемиды I" без экипажа последует пилотируемая экспедиция "Артемида II" вокруг Луны в 2024 году.  В 2025 году планируется вернуть человека на Луну на корабле Artemis III и в конечном итоге построить постоянный лунный форпост с целью освоения более глубокого космоса, включая будущее путешествие на Марс.  Таким образом, люди впервые ступят на Луну с 1972 года.

Интерактивный инструмент NASA

Любители космоса могут следить за ходом миссии Artemis I с помощью интерактивного инструмента, который позволяет увидеть, в какой точке неба находится Orion. Сайт орбиты Артемиды в реальном времени (AROW) предоставляет доступ к изображениям, данным и всем последним новостям, а также позволяет пользователям отслеживать расстояние космического корабля от Земли, удаление от Луны, продолжительность миссии и многое другое. (https://www.nasa.gov/specials/trackartemis/) 

Возвращение: Возвращение человечества на Луну идет полным ходом после запуска первой из трех миссий Artemis, которые в итоге приведут к тому, что люди выйдут на поверхность Луны в 2025 году.

Artemis I стартовал из Kennedy Space Center во Флориде в 01:47 по восточному времени (06:47 GMT) в среду. Перед запуском NASA сообщило: "Веб-сайт Artemis Real-time Orbit позволяет просматривать информацию, собранную датчиками корабля Orion поступающую в Центр управления полетами. Инструмент будет регулярно обновлять информацию в режиме реального времени, с первой минуты после пуска и заканчивая отстыковкой промежуточной двигательной ступени SLS примерно через 120 минут полета. Как только корабль перейдет на самостоятельное управление, AROW будет предоставлять постоянную информацию в режиме реального времени". 

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Путешествие займет несколько дней, после чего Orion приблизится на расстояние 100 км к лунной поверхности, а затем запустит двигатели и выйдет на ретроградную орбиту. 

Названная в честь сестры-близнеца Аполлона в греческой мифологии, Артемида представляет собой современное воплощение программы Аполлон космического агентства США, в рамках которой астронавты впервые побывали на Луне.

В этой миссии на борту нет людей, но, если все пройдет успешно, и капсула Orion опустится на Землю, как задумано, то есть вероятность, что команда из четырех астронавтов совершит облет Луны уже в 2024 году. 

Вместо людей в капсуле Orion находится трио испытательных манекенов в рост человека, тела которых буквально нашпигованы датчиками для измерения радиации и вибрации.

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В командирском кресле находится командир Муникин Кампос - как дань уважения инженеру-электрику Артуро Кампосу, который сыграл ключевую роль в том, чтобы проблемная миссия "Аполлон-13" благополучно вернулась на Землю в 1970 году.

В настоящее время космический аппарат находится на этапе выбега. Эта фаза длится от 1 до 4 дней до прибытия корабля к Луне. После чего его служебный модуль будет использован для выполнения маневра гравитационной поддержки Луны.

Облаченный в новый скафандр Orion Crew Survival System, этот манекен предоставит ученым NASA важные данные о том, что будет испытывать человек во время полета на Луну.

Два других манекена по имени Хельга и Зохар сидят в пассажирских креслах "Ориона". Они являются подтверждением того, что американское космическое агентство рассчитывает осуществить пилотируемый полет на Луну с участием женщин. 

Торсы манекенов изготовлены из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости женщины, и оснащены примерно 5600 датчиками и 34 детекторами радиации для измерения уровня облучения, с которым они столкнутся во время полета. При этом на одном из манекенов будет надет противорадиационный костюм, а на другом - нет. 

В этой точке Orion выйдет на далекую ретроградную орбиту над Луной, а затем приблизится к ней на расстояние 100 км во время самого близкого сближения.

Ученые объясняют, что разные органы имеют разную восприимчивость к космической радиации, и понимание этого факта будет иметь большое значение для долгосрочного освоения космоса.

Тринадцать вторичных полезных нагрузок размером с небольшую микроволновку, называемых CubeSats, отправились в космос на корабле Artemis I, при это еще несколько исследовательских аппаратов будут находиться внутри космического корабля Orion во время летных испытаний.

После облета вокруг Земли (на фото) Orion развернул свои солнечные батареи, а через еще полтора часа после выполнил транслунный запуск, в результате которого корабль взял курс на Луну. 

Каждый из этих инструментов будет выполнять научные и технологические эксперименты в дальнем космосе, расширяя наше понимание эволюции Луны, технологических разработок и радиации дальнего космоса. Во время входа в атмосферу Orion войдет в атмосферу Земли на скорости 40 000 км/час, а затем опустится в воды Тихого океана у побережья Калифорнии.

Цель проекта Artemis I - показать, что ракета SLS и капсула Orion готовы перевозить астронавтов для миссии Artemis II и, в конечном итоге, для миссии Artemis III для возвращения человека на Луну.

Источники и ссылки: NASA AROW.
https://www.nasa.gov/specials/trackartemis/

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