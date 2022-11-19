AROW: Наблюдаем вместе с NASA за миссией Artemis I в режиме реального времени
Возвращение человечества на Луну идет полным ходом после того, как состоялся запуск первой из трех миссий "Артемида", в ходе которых люди впервые за полвека побывают на лунной поверхности.
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В среду самая мощная в мире ракета вывела на орбиту космический корабль NASA Orion, который отправился в 25-дневное путешествие вокруг Луны и обратно. Обогнув Землю, Orion развернул свои солнечные батареи, а через полтора часа после взлета выполнил транслунную инжекцию, после чего взял курс на Луну.
Тринадцать спутников CubeSat были развернуты в космосе для сбора информации об астероидах, Луне и дальнем космосе, в то время как "Орион" продолжил свой путь. В настоящее время он находится в фазе выбега. Эта фаза будет длиться до прибытия космического корабля к Луне. После чего его служебный модуль будет использован для выполнения гравитационного маневра у Луны.
В этот момент Orion перейдет на ретроградную орбиту Луны, а затем приблизится к ее поверхности на минимальное расстояние в 100 км. На этой орбите он проведет чуть больше недели, после чего вернется на Землю и опустится в воды Тихого океана.
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Если миссия пройдет успешно, за полетом "Артемиды I" без экипажа последует пилотируемая экспедиция "Артемида II" вокруг Луны в 2024 году. В 2025 году планируется вернуть человека на Луну на корабле Artemis III и в конечном итоге построить постоянный лунный форпост с целью освоения более глубокого космоса, включая будущее путешествие на Марс. Таким образом, люди впервые ступят на Луну с 1972 года.
Интерактивный инструмент NASA
Любители космоса могут следить за ходом миссии Artemis I с помощью интерактивного инструмента, который позволяет увидеть, в какой точке неба находится Orion. Сайт орбиты Артемиды в реальном времени (AROW) предоставляет доступ к изображениям, данным и всем последним новостям, а также позволяет пользователям отслеживать расстояние космического корабля от Земли, удаление от Луны, продолжительность миссии и многое другое. (https://www.nasa.gov/specials/trackartemis/)
Artemis I стартовал из Kennedy Space Center во Флориде в 01:47 по восточному времени (06:47 GMT) в среду. Перед запуском NASA сообщило: "Веб-сайт Artemis Real-time Orbit позволяет просматривать информацию, собранную датчиками корабля Orion поступающую в Центр управления полетами. Инструмент будет регулярно обновлять информацию в режиме реального времени, с первой минуты после пуска и заканчивая отстыковкой промежуточной двигательной ступени SLS примерно через 120 минут полета. Как только корабль перейдет на самостоятельное управление, AROW будет предоставлять постоянную информацию в режиме реального времени".
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Названная в честь сестры-близнеца Аполлона в греческой мифологии, Артемида представляет собой современное воплощение программы Аполлон космического агентства США, в рамках которой астронавты впервые побывали на Луне.
В этой миссии на борту нет людей, но, если все пройдет успешно, и капсула Orion опустится на Землю, как задумано, то есть вероятность, что команда из четырех астронавтов совершит облет Луны уже в 2024 году.
Вместо людей в капсуле Orion находится трио испытательных манекенов в рост человека, тела которых буквально нашпигованы датчиками для измерения радиации и вибрации.
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В командирском кресле находится командир Муникин Кампос - как дань уважения инженеру-электрику Артуро Кампосу, который сыграл ключевую роль в том, чтобы проблемная миссия "Аполлон-13" благополучно вернулась на Землю в 1970 году.
Облаченный в новый скафандр Orion Crew Survival System, этот манекен предоставит ученым NASA важные данные о том, что будет испытывать человек во время полета на Луну.
Два других манекена по имени Хельга и Зохар сидят в пассажирских креслах "Ориона". Они являются подтверждением того, что американское космическое агентство рассчитывает осуществить пилотируемый полет на Луну с участием женщин.
Торсы манекенов изготовлены из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости женщины, и оснащены примерно 5600 датчиками и 34 детекторами радиации для измерения уровня облучения, с которым они столкнутся во время полета. При этом на одном из манекенов будет надет противорадиационный костюм, а на другом - нет.
Ученые объясняют, что разные органы имеют разную восприимчивость к космической радиации, и понимание этого факта будет иметь большое значение для долгосрочного освоения космоса.
Тринадцать вторичных полезных нагрузок размером с небольшую микроволновку, называемых CubeSats, отправились в космос на корабле Artemis I, при это еще несколько исследовательских аппаратов будут находиться внутри космического корабля Orion во время летных испытаний.
Каждый из этих инструментов будет выполнять научные и технологические эксперименты в дальнем космосе, расширяя наше понимание эволюции Луны, технологических разработок и радиации дальнего космоса. Во время входа в атмосферу Orion войдет в атмосферу Земли на скорости 40 000 км/час, а затем опустится в воды Тихого океана у побережья Калифорнии.
Цель проекта Artemis I - показать, что ракета SLS и капсула Orion готовы перевозить астронавтов для миссии Artemis II и, в конечном итоге, для миссии Artemis III для возвращения человека на Луну.
Источники и ссылки: NASA AROW.
https://www.nasa.gov/specials/trackartemis/
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