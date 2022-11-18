Энергия, используемая интернет-рекламой во всем мире, эквивалентна энергопотреблению Швеции - 131 миллиард киловатт-часов в год

Каждому из 5 миллиардов пользователей Интернета в мире ежедневно показываются тысячи рекламных объявлений, и все эти объявления потребляют огромное количество энергии, утверждают исследователи.

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"Онлайн-реклама потребляет гораздо больше энергии, чем мы думаем, примерно столько же, сколько потребляет небольшая страна", - говорит Патрисиаль Кальехо из Института больших данных UC3M-Satander в Испании.

Демонстрация рекламы и код, измеряющий ее эффективность, требуют от устройств дополнительных затрат энергии. Ian McKinnell/Alamy

Каллехо и ее коллеги работали с Cavai, рекламной технологической компанией, базирующейся в Норвегии, над разработкой CarbonTag, системы, помогающей рекламным технологическим компаниям отчитываться о потреблении энергии и связанных с этим выбросами парниковых газов. Система добавляет небольшой фрагмент кода в каждое объявление, который собирает данные для расчета потребления энергии устройством пользователя. ПО измеряет количество кликов и другие параметры эффективности объявления.

Затем эти данные поступают на удаленный сервер, который с помощью системы искусственного интеллекта CarbonTag оценивает энергопотребление каждого объявления. В будущем CarbonTag будет предоставлять рейтинг энергопотребления и маркировку, которая может отображаться рядом с объявлениями.

Для обучения искусственного интеллекта исследователи собрали 25 000 цифровых рекламных роликов путем автоматического просмотра веб-сайтов, а также 598 рекламных материалов, полученных в ходе просмотра сайтов друзьями и коллегами ученых.

Средний расход энергии на одно объявление варьировался от 0,3 милливатт-часа на ноутбуке с ОС Windows до 8 милливатт-часов на настольном компьютере с Windows. Пять рекламных объявлений потребляют энергию в объеме, эквивалентном включению компьютера, говорит Каллехо.

Исходя из того, что каждый день 5 млрд. пользователей Интернета показывается от 6000 до 10 тыс. рекламных объявлений, авторы проекта подсчитали, что энергия, используемая интернет-рекламой во всем мире, может быть эквивалентна энергопотреблению Швеции - 131 миллиард киловатт-часов в год

Однако оценки исследования основаны на наблюдениях за компьютерами, тогда как большинство людей пользуются Интернетом с помощью менее энергоемких мобильных устройств, говорит Даниэль Шиен из Бристольского университета в Великобритании. В исследовании делается акцент на том, что каждый человек видит тысячи рекламных объявлений в день, что "определенно слишком много для среднестатистического пользователя", - говорит Шиен.

В будущем исследователи CarbonTag планируют собирать данные, привязанные к телефонам. Но они отмечают, что CarbonTag занижает потребление энергии, поскольку не измеряет энергию, связанную с сетью, которая используется для размещения и доставки рекламы из центров обработки данных. "Сетевая часть должна быть на 1-2 порядка больше", - считает Микко Котила из Cavai.

Поиск более эффективного метода измерения энергопотребления онлайн-рекламы - очень важная работа, говорит Майк Хазас из Уппсальского университета в Швеции. " Понимание этого масштаба подскажет нам, сколько внимания мы должны уделять [рекламным технологиям] в сравнении с другими вещам. Это позволит нам понять, в каких направлениях следует добиваться наиболее высоких показателей энергоэффективности ИТ-систем", - говорит он.

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Источники:Journal Newscientist

https://www.newscientist.com/article/2347683-online-adverts-estimated-to-use-as-much-energy-as-a-small-country/