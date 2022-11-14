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Два самолета времен Второй мировой войны столкнулись в воздухе во время авиашоу в Далласе
Из видеоролика можно понять, что речь идет о самолетах Boeing B-17 Flying Fortress «Летающая крепость» и Bell P-63 «Кингкобра»
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В субботу во время празднования Дня ветеранов в Далласе неожиданно произошла ужасная трагедия, когда два самолета времен Второй мировой войны столкнулись в воздухе, в результате чего погибли шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщает New York Times с места событий. Авария на авиасалоне в Далласе. Interesting Engineering

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Два самолета столкнулись в 13:20 по местному времени, когда они пролетали над Исполнительным аэропортом Далласа в рамках авиашоу Wings of Dallas. Как можно увидеть из видеоролика ниже, речь идет о самолетах Boeing B-17 Flying Fortress «Летающая крепость» и Bell P-63 Kingcobra «Кингкобра», относящихся к эпохе Второй мировой войны.

Что же случилось на авиашоу в Далласе?

На кадрах, появившихся сразу после крушения, видно, что оба самолета летели на небольшой высоте. По словам журналистов NYT, (хотя на видео этого не видно), одновременно с ними летели еще несколько самолетов, включая бомбардировщики и истребители.

Мероприятие было приурочено ко Дню ветеранов. Авиашоу шло своим чередом. Диктор говорил о важности каждого самолета, когда они пролетали перед собравшейся аудиторией, которая по предварительным оценкам составила около 6 000 человек. Маневры выполнялись на очень малой высоте. Организаторы хотели, чтобы люди смогли хорошенько рассмотреть реликвии мировой войны, но все обернулось трагедией, когда истребитель врезался в «летающую крепость» B-17.

Предварительный отчет о катастрофе ожидается через четыре-шесть недель, а полный отчет о расследовании может занять до полутора лет, сообщил NYT член Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Ни на одном из самолетов не было речевых самописцев и регистраторов полетных данных, так как их установка не требовалась законом.

Столкновение самолетов в воздухе, как правило, случаются довольно редко, а B-17 — это огромный самолет, который невозможно не заметить во время полета.

B-17 Летающая крепость

Разработанный компанией Boeing в 1930-х годах, B-17 Fly Fortress - это четырехмоторный тяжелый бомбардировщик, который служил на вооружении Армейского воздушного корпуса США (USAAC). Самолет длиной 23 м имеет размах крыльев 31,6 м и может развивать скорость 293 км в час.

Способный нести полезную нагрузку весом 2700 кг и 13 орудий, самолет был важнейшим элементом американской стратегии против немецких целей во время Второй мировой войны. Он также участвовал в Тихоокеанской войне на Дальнем Востоке.

Когда-то B-17 строились сотнями, но сегодня в строю осталось менее десяти таких самолетов, хотя ни один из существующих сегодня машин не участвовал в боевых действиях. В наши дни полеты B-17 выполняются экипажем из пяти человек. Комиссия NTSB подтвердила, что в катастрофе погиб весь экипаж B-17 и пилот одноместного самолета Белл P-63 «Кингкобра».

В 2019 году другой самолет B-17 Flying Fortress рухнул вскоре после взлета из международного аэропорта Брэдли близ Хартфорда, штат Коннектикут, в результате чего погибли семь человек. В докладе комиссии NYT говорится, что крушению способствовали ошибка пилота и недостаточное техническое сопровождение.

В случае с крушением в Далласе пилоты были хорошо обученными и лицензированными волонтерами с предыдущим опытом полетов на коммерческих и военных самолетах.

Источники и ссылки: Journal Interestingengineering, Twitter,  New York Times

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1. (https://twitter.com/IntEngineering/status/1591812558776066048)
2. (https://www.nytimes.com/2022/11/12/us/plane-crash-dallas.html)
3. (https://interestingengineering.com/transportation/six-dead-world-war-ii-planes-collide-mid-air)

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#истребитель #b-17 flying fortress #kingcobra #авиашоу в далласе #бомбардировщик #столкновение в воздухе
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