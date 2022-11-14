Массивная лунная ракета NASA Space Launch System и корабль Orion пережили тропический шторм "Николь" на стартовой площадке. Запуск запланирован на эту среду -16 ноября 2022 года

На протяжении последних нескольких месяцев запуск космического корабля NASA Artemis I постоянно откладывался, Проект преследовали плохая погода, проблемы с двигательной установкой и герметичностью системы. Тем не менее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует осуществить очередной запуск уже в эту среду. Как заявили представители ведомства, cистеме космических запусков SLS и капсуле Orion потребовались технические работы после того, как они были атакованы тропическим штормом "Николь" на стартовом комплексе 39B космического центра Кеннеди.

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Ракета-носитель SLS и капсула Orion на стартовой платформе 39B в NASA Kennedy Space Center в октябре 2022 года / NASA/Jason Parrish

Программа Артемида-1 направлена на проверку технологий космического аппарата Орион для полетов в дальний космос, а также возможностей системы космических запусков SLS - самого мощного ракетоносителя NASA - для вывода корабля в космос. Оба аппарата были доставлены на стартовый комплекс в начале этого месяца, когда NASA планировало покончить с многочисленными неудачами и осуществить запуск 14 ноября. Но субтропическая буря "Николь" вновь сорвала планы ведомства.

После длительных колебаний руководство NASA приняло решение оставить ракету и космический корабль на стартовой платформе на фоне приближающегося урагана. При этом была создана "выездная" команда для постоянного мониторинга погодных условий в Kennedy Space Center. Тем не менее, запуск был перенесен на 16 ноября, чтобы дать время техническим службам провести проверку после того, как уляжется стихия.

В конечном итоге буря пронеслась на расстоянии 110 километров от космического центра. Инспекции, проведенные службами NASA, подтвердили, что ветры были в пределах проектной прочности ракеты, и ее конструкция осталась неповрежденной. По данным агентства, был проведен лишь "косметический" ремонт: команда отремонтировала отвалившуюся обшивку и закрепила защитные экраны.

По данным метеослужбы Космических сил США, NASA сообщило, что 16 ноября 2022 года погодные условия будут на 90 процентов благоприятны для запуска миссии. Стартовое окно будет открыто в течение двух часов - сразу после часа ночи по восточному времени 16 ноября. Если запуск пройдет успешно, капсула Orion приземлится в акватории Тихого океана 11 декабря.

Источники: Национальное аэрокосмическое агентство США, Journal NewAtlas

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https://blogs.nasa.gov/artemis/

https://newatlas.com/space/nasa-artemis-mission-moon-storm-nicole/