Медики из Китая и США нашли новые потенциальные биомаркеры синильной деменции альцгеймеровского типа

Раньше диагноз болезни Альцгеймера (БА) можно было узнать только после смерти человека (после получения образцов тканей головного мозга и его изучения под микроскопом). Однако благодаря последним открытиям в области анализа биомаркеров были разработаны уникальные методы визуализации и исследования спинномозговой жидкости, которые можно проводить на живых пациентах.

реклама

New Biomarker Could Have Immediate Effect On Alzheimer’s Treatment

Правда с помощью таких тестов можно было отслеживать только прогрессирующие стадии болезни, позволяя дифференцировать БА от сопутствующих патологий. Недавно специалистам удалось найти уникальный биомаркер, который способен диагностировать синильную деменцию на более ранней стадии, по мере того как пациент переходит от легких до умеренных когнитивных нарушений.

Многие учёные, изучая биомаркеры болезни Альцгеймера, сосредоточились на белке тау и его поэтапных трансформациях. Такие изменения, называемые посттрансляционными модификациями, приводят к образованию сгустков тау-протеинов, вызывая гибель нейронов и затрудняя способность запоминать информацию.

Известно, что основную роль в переходе тау-протеинов в "пораженную" форму играет его фосфорилирование. За него отвечают ферменты протеинкиназы. Фосфорилирование тау этими остатками аминокислот способствует появлению вариантов p-tau181 и p-tau217.

Ученые установили, что эти показатели позволяют успешно дифференцировать ткани больных БА от тканей пациентов с другими нейродегенеративными заболеваниями.

Synapse of connected neurons concept image.

Учитывая, что врачам полезно оперировать большим количеством биомаркеров, Бин Сюй, Джерри Ванг, Линг Ву и их коллеги из различных вузов США и Китая попытались найти другие варианты биомаркеров p-tau, которые можно было бы использовать для диагностики БА или для раннего обнаружения болезни.

Проанализировав посмертные ткани мозга пациентов с синильной деменцией и людей, не страдающих БА, исследователи обнаружили несколько индикаторов, связанных исключительно с накоплением тау-протеинов. Многие из таких биомаркеров, включая p-tau181 и p-tau217, отличали ткани больных БА от тканей контрольной группы.

Оказалось, что p-tau198 был единственным из всех изученных маркеров, который мог дифференцировать болезнь Альцгеймера от двух других типов нейродегенеративных заболеваний, связанных со скоплением тау. В ходе дополнительных тестов выяснилось, что p-tau198 был столь же эффективен в этих анализах, как p-tau181 и p-tau217.

Важно отметить, что оба маркера, p-tau 198 и p-tau217, позволили идентифицировать людей без нарушений, пациентов с МКС (синдромом мягкого когнитивного снижения) и ранними симптомами БА. Исследователи утверждают, что в настоящее время не существует других надежных биомаркеров, которые можно было бы использовать для диагностики МКС.

Таким образом, плазменные p-tau198 и p-tau217 могут помочь врачам быстро принять меры при появлении новых методов лечения, прежде чем будет нанесен значительный ущерб нервной системе.

Кроме того, авторы проекта отмечают, что новая стратегия может быть востребована при поиске индикаторов тау, модифицированных не только фосфорилированием, но и другими способами.

рекомендации -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Source: Journal Revyu

1. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acschemneuro.2c00342)

2. (https://www.revyuh.com/news/lifestyle/health-and-fitness/new-biomarker-could-have-immediate-effect-on-alzheimers-treatment/)