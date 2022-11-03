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Китай отправил в ближний космос огромный воздушный шар и 1,2 тонны научных грузов
В рамках демонстрационного испытания Китай поднял на высоту 30 км высотный воздушный шар с 1,2 тоннами научного груза.
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В рамках проведения демонстрационных испытаний 30 сентября 2022 года Китай поднял в небо на высоту около 30 км высотный воздушный шар, несущий на борту 1,2 тонны полезных научных грузов.

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Fig. 1 The balloon launch vehicle and gondola in the preparatory step. (Image by AIR)

Экспертная команда из Aerospace Information Research Institute (AIR) Chinese Academy of Sciences (CAS) произвела это испытание в северо-западной китайской провинции Цинхай. Команда поставила перед собой цель - проверить грузоподъемность своей аэростатной платформы для полетов в ближний космос.

В пресс-релизе CAS говорится, что новая разработка является "очередным шагом в разработке высотной аэростатной платформы Китая".

Научный высотный аэростат Китая

Fig. 2 The balloon is inflated. (Image by AIR) 

Воздушный шар, запущенный специалистами AIR, способен доставить в верхние слои атмосферы тонны научных приборов и инструментов.

К сожалению, представители CAS и AIR не раскрыли подробности относительно научных приборов, которые были подняты во время демонстрационного полета. Однако в официальном пресс-релизе CAS было заявлено, что воздушный шар способен отправлять большие беспилотные летательные аппараты и другие экспериментальные технологии в околокосмическую область стратосферы.

Во время испытаний длина аэростата в нерабочем положении превысила 100 метров. В надутом состоянии его объем составил 180 000 м3. Воздушный шар поднял гондолу в небо на высоту около 30 километров.

Fig. 3 The balloon is ascending into the sky. (Image by AIR)

В NASA также считают, что полеты на высотных воздушных шарах имеют довольно высокий потенциал, хотя бы потому, что они уже сегодня успешно выполняют важные задачи по наблюдению за погодой и климатом.

В прошлом месяце американское космическое агентство провело испытания прототипа воздушного роботизированного шара, разработанного с целью последующего размещения научных приборов в облаках Венеры. Воздушный шар уже совершил два успешных тестовых запуска. Возможно, однажды аэростатные технологии помогут ученым обнаружить инопланетную микробиологическую жизнь в верхних слоях атмосферы Венеры.

Китай включается в космическую гонку

В последние годы Китай прилагает немало усилий, чтобы утвердиться в качестве ведущей мировой космической державы, способной соперничать с NASA и российским космическим агентством "Роскосмос". В 2019 году он высадил ровер на дальнюю сторону Луны, а в прошлом году успешно посадил еще один вездеход на поверхность Марса. На этой неделе, 31 октября, космическое управление страны подняло на орбиту третий и финальный модуль своей космической станции "Тяньгун". Кроме того, Китай совместно с Россией планирует создание лунной орбитальной станции, которая будет конкурировать с программой NASA "Лунный шлюз".

В своем интервью журналу Interesting Engineerin, научный эксперт Брэд Берган, отметил впечатляющие успехи Китая в космосе за последние годы. Он заявил, что в ближайшее время Китай может иметь единственную космическую станцию на орбите - пусть даже на короткое время. " Если представить себе будущее, в котором любая замена МКС, финансируемая частно-государственным партнерством, займет некоторое время, чтобы достичь орбиты, - объясняет Берган, - то вполне может наступить время, когда единственная действующая космическая станция на низкой околоземной орбите будет принадлежать Китаю".

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 Источники и ссылки: Journal Interesting Engineerin, CNSA
1. (http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6811380/content.html)
2. (https://interestingengineering.com/science/china-heavy-payload-balloon-test)

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#китай #nasa #air #cas #высотный воздушный шар #китайская академия наук #научная полезная нагрузка #научный шар
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