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NASA успешно испытало воздушный шар-робот, предназначенный для исследования атмосферы Венеры
Роботизированный аэростат JPL Venus Aerial вскоре может отправиться ко второй планете от Солнца
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) усилило подготовку миссий по исследованию поверхности Венеры. В рамках этого проекта был осуществлен первый запуск из Лаборатории двигательной установки NASA (JPL). 

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Прототип воздушного роботизированного аэростата. NASA/JPL-Caltech 

Аэробот

Прототип роботизированного воздушного шара, также известный как аэробот, может однажды "подняться в венерианское небо", заявило NASA на своем сайте, после того как шар завершил два испытательных полета в Неваде.

Высокое давление, экстремальная жара и избыток углекислого газа на поверхности Венеры создают ряд проблем при подготовке космической миссии. При этом роботизированные разведчики могут оказаться наиболее подходящим вариантом для исследования атмосферы планеты. В нескольких километрах над поверхностью Венерой есть область, которая позволит аэроботу безопасно перемещаться и осуществлять необходимые операции.

Концепция и прототип аэробота

Идея, которую предложило NASA, предусматривает использование "воздушного шара совместно с орбитальным аппаратом Venus для второй планеты от Солнца. В то время как космический аппарат будет находиться на орбите планеты, проводя научные измерения и выполняя функции ретранслятора связи, к нему подлетит воздушный роботизированный шар, или аэробот, диаметром около 12 метров".

Чтобы протестировать эту стратегию, исследовательская группа из Jet Propulsion Laboratory in Southern California и Near Space Corporation - поставщика услуг по обслуживанию космических платформ и полетов, осуществила два успешных запуска прототипа воздушного шара. Его размер составляет одну треть от размера аэростата, необходимого для исследования Венеры. Во время полета ученые и инженеры провели первое испытания материалов аэростата. Это позволило команде оценить потенциал для разработки полноразмерного аэробота, который в будущем отправится к Венере.

Серебряный шар осуществил полет на высоте около 1 километр над пустыней Блэк-Рок в штате Невада. По словам инженеров из JPL, условия в атмосфере Земли напоминают температуру и плотность, которые аэробот будет испытывать на высоте около 55 километров над поверхностью Венеры. 

Успешное испытание

Аэробот сможет парить над Венерой в течение нескольких недель или даже месяцев, что даст исследователям достаточно времени для наблюдения за атмосферой региона. 

"Мы чрезвычайно довольны работой прототипа. Он стартовал, выполнил контролируемые высотные маневры и вернулся в хорошем состоянии после обоих полетов", - заявил технолог по робототехнике Джейкоб Израэлевиц, возглавляющий разработку аэростата и являющийся главным исследователем летных испытаний в JPL. "Мы собрали огромное количество данных в ходе этих полетов и с нетерпением ждем возможности использовать их для улучшения наших имитационных моделей перед исследованием сестры нашей планеты", - продолжил он. 

Использование аэростатов для изучения Венеры в прошлом

Воздушные шары уже использовались для изучения Венеры в 1984—1986 годах двумя советскими космическими аппаратами "Вега-1 и 2". Оба воздушных шара диаметром около 3,6 метра проработали несколько суток, прежде чем их батареи разрядились. Однако даже за это короткое время ученые смогли оценить, каких результатов может достичь более продолжительная миссия.

Будущие цели

Цель аэробота - парить в атмосфере Венеры не менее 100 дней. Миссия Venus будет исследовать атмосферу Венеры, наблюдать за "венерианскими землетрясениями" и анализировать состав облаков на планете. Орбитальный аппарат будет собирать информацию с воздушного шара и передавать ее на Землю, одновременно с этим осуществляя съемку Венеры. 

"Успех этих испытательных полетов имеет для нас огромное значение: Мы успешно продемонстрировали технологию, которая нам понадобится для исследования облаков Венеры", - сказал Пол Бирн, доцент Вашингтонского университета в Сент-Луисе. "Прототип и успешный испытательный полет позволили исследователям еще на один шаг приблизиться к тому, чтобы в один прекрасный день наконец-то раскрыть тайны Венеры, ее атмосферы и поверхности".

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Источники: NASA
https://solarsystem.nasa.gov/missions/vega-1/in-depth/
https://www.jpl.nasa.gov/news/jpls-venus-aerial-robotic-balloon-prototype-aces-test-flights

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#nasa #венера #jpl #near space corporation #аэробот #испытательный полет
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