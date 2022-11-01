Мир находимся в опасной близости от "ядерной полуночи"

Ранним утром в понедельник произошла странная вещь. Все военные самолеты Соединенных Штатов отключили свои транспондеры. Теперь все военные самолеты Военно-воздушных сил США нельзя обнаружить ни гражданскими организациями, ни через сервисы интернет, таких как FlightAware.

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Самолет-шпион ВВС США. Photo: epa/vostock-photo

Еще более тревожным является известие о том, что истребители и другие военные самолеты незаметно перемещаются в региональные аэропорты США, в частности, расположенные недалеко от американских ракетно-ядерных баз. На данный момент Пентагон, не предоставил каких-либо объяснений на этот счет.

Возможно, США перемещают самолеты, чтобы убрать их подальше от вероятных целей ядерного нападения, например, авиабаз. Теоретически это позволит некоторым военным самолетам США пережить первый ядерный удар. Это примерно то же самое, как если бы военные начали перебрасывать самолеты или корабли, чтобы укрыться от надвигающегося урагана.

Транспондер - это авионическая система, расположенная на борту самолета, которая предоставляет информацию об идентификации самолета и барометрической высоте для наземных систем управления воздушным движением ATC и систем предупреждения столкновения самолётов TCAS.

Муниципальный аэропорт Пейджа в Северной Дакоте - один из таких запасных аэродромов, куда, как сообщается, будут передислоцированы военные самолеты. Это объект находится примерно в 353 километров от базы ВВС Майнот - одного из основных хранилищ ядерного оружия в Соединенных Штатах, где хранится более 1250 боеголовок.

В конце прошлой недели пришло известие о том, что в этом аэропорту было замечено довольно нестандартное и крупное скопление военных летальных аппаратов. Находясь в 353 километрах от Минота, самолеты, отправленные в Пейдж, скорее всего, переживут ядерную атаку на сам Минот.

Среди наиболее острых вопросов, поднимаемых гражданами США по поводу отключения транспондеров, есть и такие: Всё, ли военные самолеты сейчас подвергаются физической передислокации? Если да, то почему?

Мы находимся в опасной близости от "ядерной полуночи"

Ожидают ли США приближающегося ядерного удара? Или США планируют первый ядерный удар по России и поэтому перемещают свои самолеты в ожидании ответного удара?

Ответов нет.

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Источники и ссылки Minot Af, Youtu.be, Journal Seemorerocks, Halturnerradioshow.

1. (https://www.minot.af.mil/)

2. (https://youtu.be/IJkUVA2-A2E)

3. (https://seemorerocks.is/entire-us-air-force-goes-dark/)

4. (https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/ominous-all-u-s-military-aircraft-transponders-off)