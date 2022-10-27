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NASA просит население планеты оказать содействие в документации странных небесных феноменов
Spritacular: Новый гражданский научный проект NASA по регистрации неуловимых электрических явлений в верхних слоях атмосферы
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NASA призывает гражданских ученых, любителей и волонтеров мира оказать помощь в сборе данных о неуловимых, загадочных явлениях, известных как красные спрайты.

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Красные спрайты — это редкая разновидность разрядов холодной плазмы. Такие события обычно наблюдаются во время гроз на высоте от 80 до 120 км. Как правило, они формируются через доли секунды после очень мощного удара молнии и длятся не более 100 мсек. Чаще всего красные всплески плазмы распространяются одновременно вверх и вниз, но нисходящие вспышки протекают намного интенсивнее и быстрее.

Американское космическое агентство надеется, что многие люди могли случайно запечатлеть это явление на камеру. В NASA считают, что такие кадры могут внести неоценимый вклад в развитие современной науки. В попытке собрать эти данные космическое агентство объявило о создании нового научного проекта под названием Spritacular.

Красные спрайты, запечатленные обсерваторией Ла Силья, Чили. ESO

Первая краудсорсинговая база данных по спрайтам

Новый проект НАСА в области научного волонтерства преследует цель соединить профессиональных ученых с представителями добровольцев-любителей, готовыми поделиться фотографиями, сделанными ими на свои телефоны или цифровые камеры, на которых могут быть обнаружены спрайты или другие виды переходных светящихся явлений (TLEs).

"Люди делают замечательные снимки спрайтов, но они попадают в Интернет лишь эпизодически, и большая часть научного сообщества не знает о подобных кадрах", — рассказывает доктор Берку Косар, космофизик из NASA Goddard Space Flight Center и главный исследователь Spritacular. "Spritacular восполнит этот пробел, создав первую краудсорсинговую базу данных спрайтов и других TLE объектов, которая будет легко доступна для научных исследований".

Первый спрайт, снятый на камеру, был запечатлен в 1989 году, и ученые до сих пор очень мало знают о том, как и почему они образуются. В начале этого года астроном Зденек Бардон сделал снимок красных спрайтов с помощью обсерватории Ла Силла European Southern Observatory (ESO) в Чили. (Этот снимок, признанный ESO снимком месяца, показан выше).

Астронавтам, находящимся на борту Международной космической станции (МКС), также не раз удавалось наблюдать за спрайтами. Например, приведенное ниже изображение было сделано в 2015 году членами экипажа 44-й экспедиции орбитальной станции.

Красный спрайт, сфотографированный с Международной космической станции. NASA 

Проекту Spritacular нужна ваша помощь

В своем заявлении о запуске проекта Spritacular NASA написало, что более широкая цель Spritacular - способствовать взаимному обмену информацией между наблюдателями TLE и научным сообществом, а также вдохновить гражданских исследователей по всему миру на участие в изучении этих неуловимых явлений.

Космическое агентство сообщило, что оно предоставит соответствующую награду всем фотографам, запечатлевшим изображения спрайтов. Все снимки будут использованы в последующих научных статьях, а фотографы могут быть указаны в качестве соавторов, "в зависимости от уровня их участия".

В докладе NASA также описываются некоторые из самых важных и неизвестных для научного сообщества вопросов, касающихся спрайтов и других TLE. Специалисты космического агентства заявили, что NASA пока неизвестно, как часто происходят спрайты и почему они принимают те или иные формы. "Нам также неизвестны условия в верхних слоях атмосферы, при которых возникают спрайты, и влияют ли они на электрическое поле Земли".

Другим не менее важным вопросом, по мнению NASA, является взаимосвязь спрайтов с гравитационными волнами, которые распространяются в верхних слоях атмосферы. В NASA отмечают, что "ответы на эти вопросы могут привести к значительным достижениям в науке о верхней атмосфере Земли. Но для того, чтобы все получилось, Spritacular нужна ваша помощь!".

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Источники: NASA
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/sun/spritacular-nasa-s-new-citizen-science-project-to-capture-elusive-upper-atmospheric

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