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Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,2 млрд долларов на борьбу с полиомиелитом
Фонд Гейтса пообещал выделить средства на искоренение полиомиелита во всем мире, одновременно финансируя исследования и вакцинацию для предотвращения повторного распространения вируса.
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Фонд Билла и Мелинды Гейтс обязался выделить 1,2 млрд долларов на поддержку усилий по борьбе с полиомиелитом. В 1988 году, когда Всемирная организация здравоохранения начала реализацию проекта Global Polio Eradication Initiative (GPEI), эта болезнь была распространена более чем в 125 странах мира.

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Вакцина против полиомиелита. Flickr / Ребенку делают прививку от полиомиелита. 

По данным сайта Фонда Гейтса, с тех пор распространенность полиомиелита сократилась на 99%. Однако цель - полностью искоренить вирус. На сайте отмечается, что на сегодняшний день вирус полиомиелита обнаружен в Пакистане и Афганистане.

Также растет обеспокоенность в связи с новыми случаями обнаружения вируса в ряде других мест. Недавно в Нью-Йорке были приняты меры по вакцинации местных жителей после обнаружения вируса в пробах сточных вод.

"США и Великобритания подтвердили вспышки вариабельного полиовируса. В сентябре 2022 года они были внесены в список Всемирной организации здравоохранения. В 2022 году в Малави и Мозамбике были выявлены случаи дикого полиомиелита, которые были занесены из-за рубежа", - говорится на сайте GPEI. Деньги, полученные от Фонда Гейтса, будут использованы для дальнейшего совершенствования стратегии и планирования Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита до 2026 года.

В 2012 году на Всемирной ассамблее здравоохранения 194 государства-члена объявили искоренение полиомиелита " экстренной задачей для глобального общественного здравоохранения". По оценкам Фонда Гейтса, искоренение полиомиелита приведет к экономии 14 миллиардов долларов США к 2050 году. Фонд Гейтса указал на своем сайте, что совокупные затраты не включают дополнительные улучшения здоровья, которые произойдут в результате искоренения этого патогена.

Фонд заявил, что если вирус не будет искоренен полностью, то может произойти рецидив заболевания до 200 000 новых случаев в год. GPEI ранее разработал стратегию "Полиомиелит - эндшпиль" для искоренения и сдерживания полиомиелита, с целью создания мира, свободного от вируса.

План "Эндшпиль полиомиелита", созданный в период с 2019 по 2023 год, изначально был ориентирован на три основных направления: искоренение, интеграция и сдерживание. Наряду с этими принципами, GPEI сосредоточилась на исследованиях и инновациях. Реализация стратегии была направлена на создание "мира, в котором ни один ребенок больше никогда и нигде не будет парализован полиовирусом, с сохранением функций, позволяющих продолжать приносить пользу более широким программам общественного здравоохранения и развития".

Фонд Гейтса заявил, что искоренение полиомиелита является главным приоритетом для организации. В партнерстве с GPEI он пожертвовал 5 миллиардов долларов на правительственные инициативы. Кроме того, он предоставил технические ресурсы, а также целевые кампании по вакцинации и плановой иммунизации для предотвращения распространения вируса.

Для дальнейшего развития эпидемии полиомиелита и искоренения вируса фонд финансирует исследования вакцин и центры чрезвычайных операций в Нигерии, Пакистане и Афганистане. Он также улучшил эпиднадзор за полиомиелитом и меры реагирования на любые вспышки.

В целом, фонд с оптимизмом смотрит в будущее и на искоренение болезни. "Последние этапы пути к искоренению этой болезни, безусловно, самые трудные. Но наш фонд по-прежнему предан идее будущего без полиомиелита, и мы с оптимизмом смотрим в будущее", - сказал Марк Сузман, CEO Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

 "Наши инвестиции в искоренение полиомиелита не только приближают нас к этой важнейшей цели, но и создают долгосрочную устойчивость, укрепляя инфраструктуру здравоохранения и обеспечивая нашу готовность к реагированию на будущие пандемии", - продолжил он.

Это заявление было сделано за несколько дней до того, как 18 октября в Берлине пройдет церемония принятия обязательств по искоренению полиомиелита, организованная Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и Development and the Global Polio Eradication Initiative.

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Источники:  Gates Foundation site,  Global Polio Eradication Initiative strategy
https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/
https://health.ny.gov/diseases/communicable/polio/wastewater.htm
https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/global-development/polio

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