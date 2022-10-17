Угур Шахин и Озлем Тюречи заявили, что технологию мРНК-вакцины Covid можно будет использовать для уничтожения раковых клеток

По словам Угура Шахина и Озлем Тюречи, основателей немецкой компании BioNTech, мРНК-вакцины, направленные на борьбу с раком, могут быть готовы уже к концу этого десятилетия. Об этом сообщает издание The Guardian. Учёные сделали это заявление во время воскресного интервью BBC с Лорой Куэнссберг.

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Вакцина направленная на борьбу с онкологическими заболеваниями стоковое фото. wildpixel/iStock

Созданная в 2008 году, компания BioNTech с самого момента своего основания занимается разработками вакцин на основе мРНК. В 2018 году компания заключила сотрудничество с американским фармацевтическим гигантом Pfizer inc. для создания мРНК вакцин против гриппа. Кроме того, французская фармацевтическая компания Sanofi дважды инвестировала средства в BioNTech, желая получить новую платформу для производства противораковых препаратов.

Большой рывок BioNTech

В 2020 году, когда разразилась пандемия COVID-19, BioNTech сместила акценты и использовала свои разработки для создания вакцины против коронавируса. Еще до конца года кандидат BNT162b2 BioNTech продемонстрировал 91-процентную эффективность в профилактике инфекции среди людей, получивших две дозы препарата. Позже он получил разрешение на экстренное использование (EUA) в Великобритании, а затем в США.

Профессора Угур Шахин и Озлем Тюречи из компании BioNTech дают интервью Лауре Куэнссберг. Photograph: BBC

В вакцине, разработанной компанией BioNTech, используется матричная рибонуклеиновая кислота, вызывающая иммунный ответ в клетках, с помощью которого они продуцируют белки. В случае с COVID вакцина передает инструкции для создания белка-шипа на оболочке коронавируса, который распознается иммунными клетками организма, запуская ответную реакцию против вторгнувшейся инфекции.

Точно так же эту технологию можно использовать для обучения иммунных клеток распознавать белок в раковых клетках, а затем разрушать их. В настоящее время BioNTech уже проводит клинические испытания нескольких кандидатов в вакцины против онкологических заболеваний.

Компания BioNTech занимается разработкой вакцин широкого спектра, включая рак кишечника, кожи, легких, головы и шеи, простаты и яичников. Некоторые из таких препаратов в настоящее время проходят испытания фазы 2. Озлем Тюречи, главный медицинский директор компании BioNTech, надеется, что регулирующие органы также быстро одобрят вакцины против рака, как и лекарство от COVID. Это позволит обеспечить доступность противораковых препаратов для пациентов до 2030 года.

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Источники: Journal Interesting Engineering, Journal The Guardian

https://interestingengineering.com/health/biontech-cancer-vaccines-by-2030

https://www.theguardian.com/society/2022/oct/16/vaccines-to-treat-cancer-possible-by-2030-say-biontech-founders