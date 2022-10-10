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Спящая красавица: Как тихоходки выживают при отрицательных температурах
Результаты нового исследования показали, что при отрицательных температурах тихоходки способны останавливать процессы старения
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Тардиграды или тихоходки известны своей способностью выдерживать всевозможные экстремальные условия. Ученые периодически открывают что-то новое об этих удивительных существах. Так, новое исследование изучило их устойчивость к низким температурам и впервые доказало, что Tardigrada способны останавливать свои внутренние биочасы, буквально отключая процессы старения.

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Результаты нового исследования показали, что при отрицательных температурах тихоходки способны останавливать процессы старения. Ralph Schill/University of Stuttgart

Известные также как водные медведи, практически неубиваемые тихоходки обладают уникальными способностями к выживанию. Они выживают в кипящей воде и ледяных условиях Арктики, выдерживают чудовищное давление на дне океана и способны уцелеть в вакууме космоса. Согласно результатам исследованиям, тихоходки могут дожить до смерти нашего Солнца.

Это объясняется способностью тихоходок погружаться в обратимое состояние условной активности, приостанавливая свой метаболизм до тех пор, пока условия окружающей среды не станут более благоприятными. Интересное исследование, проведенное в прошлом месяце, показало, как тихоходкам удаётся выживать без воды. В организме тардиград существует определенный комплекс белков, образующих защитные нити, предохраняющие клетки от стресса во время обезвоживания. 

Такое обезвоженное состояние называется ангидробиоз (жизнь без воды). В 2019 году эксперты из University of Stuttgart продемонстрировали, что Tardigrada могут выживать в таком состоянии в течение многих лет. Исследователи назвали это эффектом "Спящей красавицы", намекая на сказку о спящей принцессе. 

"Во время бездействия внутренние часы останавливаются и возобновляют ход только после того, как организм снова активизируется", - объяснил Ральф Шилл, автор исследования из Штутгартского университета. "Таким образом, тихоходки, которые обычно живут всего несколько месяцев без периодов покоя, могут жить много лет или даже десятилетий".

В рамках эксперимента исследователи попытались выяснить, способны ли тардиграды приостанавливать процесс старения в замороженном состоянии, известном как криобиоз. Поэтому они взяли популяцию из более чем 500 тардиград и подвергали их многократным циклам замораживания и оттаивания, до тех пор, пока все животные не погибли. При этом контрольная группа тихоходок содержалась в нормальных условиях при комнатной температуре.

Ученые выяснили, что периодически замораживаемые тардиграды жили в два раза дольше, чем животные контрольной группы. Однако, когда они исключили время, проведенное в заморозке, продолжительность жизни животных оказалась одинаковой. Специалисты считают это первым доказательством того, что гипотеза "спящей красавицы" применима и к криобиозу, а также свидетельством того, что тардиграды не стареют, находясь в замороженном состоянии.

"Таким образом, оказавшись во льду, тардиграды останавливают свои внутренние биологические часы, словно спящая красавица", - подводит итог Шилл.

Результаты данного эксперимента были представлены в издании Journal of Zoology.

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Источники: University of Stuttgart, Journal of Zoology, Journal New Atlas, Wikipedia
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоходки)
2. (https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jzo.13018)
3. (https://newatlas.com/science/sleeping-beauty-tardigrades-stop-aging-when-frozen/)
4. (https://www.uni-stuttgart.de/en/university/news/all/Sleeping-Beauty-in-an-ice-cube-How-tardigrades-survive-freezing-temperatures/)

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#ангидробиоз #криобиоз #тардиграды #тихоходки
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