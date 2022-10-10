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Honda представила аккумуляторный внедорожник Honda Prologue
Honda имеет самую высокую среднюю экономию топлива и самый низкий уровень выбросов CO2
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В четверг компания Honda представила свой первый аккумуляторный внедорожник Honda Prologue. Согласно пресс-релизу компании, автомобиль появится на рынке в 2024 году. Во время презентации были продемонстрированы как экстерьер, так и интерьер транспортного средства.

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Honda Prologue. Honda  

Обновленный и современный внедорожник

Представители компании заявили, что их команда дизайнеров стремилась создать современный и креативный внедорожник с чистыми и простыми формами. Они использовали подход, названный ими "Neo-rugged", который привносит гармонию природных элементов в экстерьер и интерьер Prologue.

Такое решение повлияло на оформление панорамной крыши автомобиля и большие 21" колеса, которые придают новой модели внушительный вид. В то же время передняя панель напоминает такой же элемент Honda e EV, что указывает на электрическую составляющую автомобиля.

Что же касается цветового оформления - Prologue будет поставляться с окраской North Shore Pearl, навеянной озером Тахо в Калифорнии. Интерьер будет выполнен в угольном и светло-сером тонах.

Honda Prologue. Honda  

"Наша цель состояла в том, чтобы создать гармоничную атмосферу, основанную на образе надежного внедорожника, путем координации цветов и материалов. Мы стремились выразить стиль современного дизайна, который знаком нашим клиентам и является уникальным для Honda", - сообщил Масаки Сумимото, руководитель отдела дизайна цвета, материалов и отделки.

Что касается технических характеристик, то колесная база Prologue составит 310 см, что на 20 см длиннее и на 12 см шире, чем у абсолютно нового Honda CR-V 2023 года. Кроме того, автомобиль будет оснащен стандартной цифровой 11" приборной панелью и 11,3-дюймовым мультимедийным экраном. Новинка будет доступна с системой полного привода.

Honda Prologue. Honda  

Этот элегантный и стильный автомобиль предназначен для покупателей, которые хотят получить универсальность внедорожника с нулевым уровнем выбросов EV. Именно поэтому Honda уже начала продвижение этого автомобиля.

"Мы не собираемся ждать до 2024 года, чтобы привлечь покупателей EV. Мы считаем естественным переход покупателя CR-V к Prologue с его немного большими размерами, более просторным салоном и отличной управляемостью", - рассказывает Гэри Робинсон, вице-президент по автомобильному планированию и стратегии American Honda. "Мы готовы поддержать этот переход уже сейчас, внедряя разумные стратегии с гибридным CR-V, которые позволят нашим клиентам перейти на EV"

Honda Prologue. Honda  

Достижение углеродной нейтральности

Prologue — это еще один шаг вперед в реализации амбициозных планов Honda по достижению углеродной нейтральности всей продукции и корпоративной деятельности к 2050 году. Автопроизводитель планирует представить 30 новых EV по всему миру к 2030 году с объемом продаж в 2 миллиона единиц.

Согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды США, Honda имеет самую высокую среднюю экономию топлива и самые низкие выбросы CO2 среди всех полномасштабных автопроизводителей, что позволяет ей уверенно идти к достижению своих целей в области устойчивого развития.

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Источники: Honda
https://automobiles.honda.com/future-cars/prologue

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#honda #ev #внедорожник #первый #электрический #honda prologue
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