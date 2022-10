Автомобиль является участником 12-го чемпионата League of Legends World Championship, или сокращенно Worlds 2022

Mercedes-Benz недавно расширил сотрудничество с разработчиком видеоигр Riot Games до 2025 года, в рамках которого автопроизводитель представит новый полностью виртуальный автомобиль для Worlds 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в минувшую среду.

Mercedes-Benz's first all virtual showcar.

12-й чемпионат мира по League of Legends (LoL), или сокращенно Worlds 2022, пройдет с 29 октября по 5 ноября в Северной Америке. Это событие станет венцом киберспортивного турнира League of Legends в этом году. Соревнования пройдут по всей стране - от Нью-Йорка до Атланты и Сан-Франциско.

В турнире примут участие 24 команды со всех регионов страны, в многомесячной гонке за Summoner's Cup, финальный трофей для победителей.

Игра воплощённая в реальность

The showcar in the video game.

Новый автомобиль мечты от Mercedes-Benz можно увидеть в музыкальном клипе Worlds 2022 и в финале Worlds Final. Уже с 3 ноября болельщики в Сан-Франциско смогут полюбоваться дизайном EQS на цифровом дисплее автомобиля. Кроме того, пользователи смогут погрузиться в мир League of Legends в своих информационно-развлекательных системах Mercedes-Benz MBUX.

EQS SUV, полностью электрический внедорожник класса люкс от мерседес, будет иметь честь перевозить кубок Summoner's Cup по местам проведения турнира.

Welcome to Worlds.

Mercedes-Benz и Riot Games объединили усилия для создания шоу-кара этого года. "При разработке необычного виртуального шоу-кара происходит слияние двух миров - реального автомобильного и анимационного концепта", - рассказывает Горден Вагенер, руководитель департамента разработки Mercedes-Benz Group AG. "Благодаря виртуальному пространству для нас не существует никаких ограничений, а значит, мы можем раздвинуть границы и дать нашему воображению пространство для творчества. Результатом является нечто уникальное: первый полностью виртуальный шоу-кар от Mercedes-Benz", - добавил он.

Наз Алетаха, руководитель департамента киберспорта League of Legends в Riot Games, подчеркнула: "С тех пор, как мы заключили партнерство, меня вдохновляет то, как команды Riot и Mercedes-Benz продолжают бесстрашно реализовывать свой потенциал, поднимая и прославляя наш киберспорт. Неважно, в каком формате - физическом или виртуальном - мы рады, что укрепление партнерства способствует нашей коллективной приверженности к расширению творческих границ, обеспечивая захватывающие впечатления для ценителей LoL Esports на долгие годы".

The car in San Francisco.

Три года плодотворного сотрудничества

Это событие также знаменует собой третий год долгосрочного партнерства, в рамках которого Mercedes-Benz будет развивать все свои направления в глобальном сообществе фанатов League of Legends Esports, включая инициативу по возвращению первенства мира по лиге легенд среди киберспортсменов.

Источники: Site Mercedes Benz, Journal Interesting Engineering

