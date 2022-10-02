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Mercedes-Benz разработал свой первый виртуальный шоу-кар для вселенной League of Legends
Автомобиль является участником 12-го чемпионата League of Legends World Championship, или сокращенно Worlds 2022
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Mercedes-Benz недавно расширил сотрудничество с разработчиком видеоигр Riot Games до 2025 года, в рамках которого автопроизводитель представит новый полностью виртуальный автомобиль для Worlds 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в минувшую среду.

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Mercedes-Benz's first all virtual showcar.

12-й чемпионат мира по League of Legends (LoL), или сокращенно Worlds 2022, пройдет с 29 октября по 5 ноября в Северной Америке. Это событие станет венцом киберспортивного турнира League of Legends в этом году. Соревнования пройдут по всей стране - от Нью-Йорка до Атланты и Сан-Франциско.

В турнире примут участие 24 команды со всех регионов страны, в многомесячной гонке за Summoner's Cup, финальный трофей для победителей.

Игра воплощённая в реальность

The showcar in the video game.

Новый автомобиль мечты от Mercedes-Benz можно увидеть в музыкальном клипе Worlds 2022 и в финале Worlds Final. Уже с 3 ноября болельщики в Сан-Франциско смогут полюбоваться дизайном EQS на цифровом дисплее автомобиля. Кроме того, пользователи смогут погрузиться в мир League of Legends в своих информационно-развлекательных системах Mercedes-Benz MBUX.

EQS SUV, полностью электрический внедорожник класса люкс от мерседес, будет иметь честь перевозить кубок Summoner's Cup по местам проведения турнира.

Welcome to Worlds.

Mercedes-Benz и Riot Games объединили усилия для создания шоу-кара этого года. "При разработке необычного виртуального шоу-кара происходит слияние двух миров - реального автомобильного и анимационного концепта", - рассказывает Горден Вагенер, руководитель департамента разработки Mercedes-Benz Group AG. "Благодаря виртуальному пространству для нас не существует никаких ограничений, а значит, мы можем раздвинуть границы и дать нашему воображению пространство для творчества. Результатом является нечто уникальное: первый полностью виртуальный шоу-кар от Mercedes-Benz", - добавил он.

Наз Алетаха, руководитель департамента киберспорта League of Legends в Riot Games, подчеркнула: "С тех пор, как мы заключили партнерство, меня вдохновляет то, как команды Riot и Mercedes-Benz продолжают бесстрашно реализовывать свой потенциал, поднимая и прославляя наш киберспорт. Неважно, в каком формате - физическом или виртуальном - мы рады, что укрепление партнерства способствует нашей коллективной приверженности к расширению творческих границ, обеспечивая захватывающие впечатления для ценителей LoL Esports на долгие годы".

The car in San Francisco.

Три года плодотворного сотрудничества

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Это событие также знаменует собой третий год долгосрочного партнерства, в рамках которого Mercedes-Benz будет развивать все свои направления в глобальном сообществе фанатов League of Legends Esports, включая инициативу по возвращению первенства мира по лиге легенд среди киберспортсменов.
Источники: Site Mercedes Benz, Journal Interesting Engineering    
1. (https://media.mercedes-benz.com/article/dc6418f7-4d6f-4276-856f-06576748cbeb)
2. (https://interestingengineering.com/transportation/mercedes-benzs-first-virtual-showcar)

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#league of legends #mercedes-benz #worlds 2022 #виртуальный #шоу-кар
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