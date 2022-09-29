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Pfizer приобрела приложение диагностирующее COVID по звуку кашля за 120 млн. долларов
Результаты предварительных испытаний показали, что технология ResApp может выявить до 92% случаев заболевания COVID исключительно по звуку кашля
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Фармацевтический гигант Pfizer выложил почти 120 миллионов долларов США на приобретение небольшой австралийской компании, утверждающей, что она разработала приложение для смартфонов, которое может с высокой точностью диагностировать COVID-19, просто анализируя звук кашля.

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Результаты предварительных испытаний показали, что технология ResApp может выявить до 92% случаев заболевания COVID исключительно по звуку кашля. Depositphotos

Около десяти лет небольшая австралийская компания ResApp, занимающаяся разработкой цифровых медицинских технологий, пыталась создать алгоритм, который может диагностировать респираторные заболевания, просто изучая звук кашля пациента. Первоначально система была настроена на диагностику пневмонии, но уже к 2019 году компания показала, что технология может эффективно распознавать астму, круп и бронхиолит.

После того, как в 2020 году разразилась пандемия, команда быстро переориентировалась на диагностику COVID-19 и включила ее в свою технологию по распознаванию кашля. К началу 2022 года первые данные пилотного проекта по тестированию алгоритма COVID показали весьма впечатляющие результаты.

В рамках испытания было установлено, что система может точно определить до 92% положительных случаев COVID только на основании звука кашля. Кроме того, система показала высокий уровень специфичности - 80%. То есть только двое из каждых 10 человек, прошедших скрининг, получили ложноположительные результаты.

Вскоре после того, как ResApp обнародовала результаты испытаний, фармацевтический гигант Pfizer сразу предложил за технологию около 65 миллионов долларов. Однако позже сумма была увеличена. На днях в официальном заявление о поглощении компании Pfizer заявила, что приобретет ResApp за $116 млн.

В своём пресс-релизе представитель Pfizer отметил, что "результаты предварительных исследований обнадеживают, а сделка расширяет присутствие компании в сфере цифрового здравоохранения".

"Мы считаем, что инструмент для скрининга COVID-19 — это следующий шаг к потенциально новым решениям для потребителей, направленным на борьбу с этим заболеванием", - сказал представитель компании ABC news. "Мы с нетерпением ждем дальнейшего совершенствования алгоритма и работы с регулирующими органами по всему миру, чтобы как можно быстрее предоставить этот важный продукт потребителям".

Команда ResApp надеется, что приобретение компании Pfizer поможет технологии развиваться и широко распространиться даже в самых отдаленных уголках мира. Уданта Абейратне, один из первоначальных разработчиков алгоритма, считает, что цель проекта - помощь в предоставлении более совершенных диагностических инструментов сообществам по всему миру.

"С самого начала у меня была большая мечта - разработать масштабируемые, дешевые технологии для диагностики легочных заболеваний по всему миру - не только в отдаленных районах Африки к югу от Сахары, но даже в развитых городских городах, таких как Нью-Йорк и Брисбен", - заявил Абейратне. "Я надеюсь, что они смогут диагностировать такие смертельно опасные заболевания, как пневмония, даже в самых отдаленных общинах Африки и Азии, поскольку у этих общин нет доступа к современным клиникам".

Источники: University of Queensland  

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1. (https://www.uq.edu.au/news/article/2022/09/uq-startup-acquired-pfizer)

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