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Учёные: Один час силовых тренировок в неделю снижает риск смерти более чем на 20%
а сочетание силовой активности с аэробными упражнениями дало еще более сильный эффект. Такая комбинация снижает общую смертность на 40%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 46% и от рака на 28%.
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Результаты научных исследований постоянно доказывают, что польза от силовых тренировок не ограничивается лишь идеальной спортивной фигурой. Так, например, результаты самого последнего из них, показали, что всего 30-60 минут упражнений с отягощениями в неделю могут оказать значительное влияние на продолжительность нашей жизни.

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Результаты нового исследования в очередной раз подтвердили пользу силовых тренировок для здоровья, в том числе для снижения риска смертности. Depositphotos

Работа была проведена японскими учеными и включала в себя систематический анализ 16 исследований, изучающих особенности физических упражнений у взрослого населения, не имеющего серьезных проблем со здоровьем. В ходе исследования были изучены упражнения для укрепления мышц сотен тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 97 лет. Это позволило специалистам получить новые знания о риске смертности, ассоциированном с различными стилями жизни.

То, что регулярные занятия физическими упражнениями снижают риск смерти в принципе, доказано уже давным-давно, однако на этот раз специалисты попытались выяснить, каким должно быть идеальное время занятий. Систематический обзор показал, что максимальный эффект достигается если заниматься силовыми упражнениями по 30-60 минут в неделю. По мнению экспертов, такие нагрузки позволяют снизить смерти по любым причинам на 10-20 процентов. 

В качестве примеров таких упражнений можно привести поднятие тяжестей (гирь гантель), упражнения с эластичной лентой, отжимания, приседания и даже тяжелая работа с лопатой или мотыгой на даче или в саду. Кроме того, было установлено, что занятия подобными нагрузками (продолжительностью около 60 минут в неделю) приводят к резкому снижению риска развития диабета. Что любопытно, ученые не смогли найти убедительных подтверждений того, что занятия спортом более часа в неделю приносят дополнительную пользу.

Сочетание силовой активности с аэробными упражнениями дало еще более серьезный эффект. Данная комбинация была связана с 40% снижением риска смерти независимо от причин, 46% снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и 28% от рака. 

Впрочем, необходимо сказать о некоторых ограничениях эксперимента: обзор научных данных основан на субъективных оценках активности, связанной с укреплением мышц, а не на тщательном наблюдении в клинических условиях. В будущем авторы проекта намерены провести дальнейшие изыскания на более разнообразных группах людей, чтобы окончательно закрепить полученные результаты.

Результаты данного эксперимента были представлены в издании Journal of Sports Medicine.

Источники: Journal of Sports Medicine

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1. (https://bjsm.bmj.com/content/56/13/755)
2. (https://www.bmj.com/company/newsroom/30-60-mins-of-weekly-muscle-strengthening-activity-linked-to-10-20-lower-death-risk/)

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#учёные #занятия спортом #риск смертности #силовые тренировки #смертность
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