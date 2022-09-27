Марс никуда не денется. Ученые утверждают, что пилотируемый облет Венеры позволит получить важнейшие данные перед миссией на Марс.

Учитывая, что на Венере царят довольно адские условия (температура ее поверхности достаточно высока, что может даже расплавить свинец), трудно даже представить, что ученые планируют отправить на нее людей. К тому же, огромное давление атмосферы и облака из серной кислоты делают поверхность планеты совершенно непригодной для жизни.

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Планета Венера стоковое фото. buradaki/iStock

Однако, как сообщает газета Guardian, группа космических экспертов призывает сместить акцент с освоения Марса и отправить пилотируемую миссию к на нашей ближайшей соседке.

Аргументы в пользу пилотируемого полета к Венере

На прошлой неделе члены экспертной группы представили свои аргументы в рамках Международного Астрономического Конгресса (МАК) в Париже. Учёные утверждают, что, поскольку Венера находится значительно ближе к Земле, чем Марс, пилотируемая миссия на Венеру может быть осуществлена за гораздо меньшее время. Это позволит получить ценные данные для будущих экспедиций на Марс.

Полет к Венере с последующим возвратом займет приблизительно один год, в то время как путешествие на Марс и обратно может занять в общей сложности около трех лет.

Итак, преимущество пилотируемого полета на Венеру - возможность для ученых и астронавтов в кратчайшие сроки узнать больше информации о влиянии длительного пребывания в космосе на организм человека. Минус миссии в том, что люди не смогут высадиться на Венеру, а только совершат облет планеты.

Однако такой пролет был бы очень ценен с научной точки зрения, поскольку в облаках Венеры исследователи потенциально могут обнаружить микробную жизнь. Кроме того, ученые-планетологи хотят узнать, как планета, которая когда-то была очень похожа на Землю, превратилась в настоящую геенну огненную, которой она является сегодня.

В настоящее время частная космическая компания Rocket Lab уже работает над автономным проектом по отправке космического аппарата на Венеру. Она рассчитывает запустить свою беспилотную миссию ближе к концу следующего года. Если все пойдет в соответствии с графиком, компания станет первой частной космической компанией, достигшей другой планеты, опередив SpaceX. NASA и European Space Agency (ESA) также разрабатывают планы полетов ко второй по удалённости планеты от Солнца.





Встреча с богиней

Ученые из исследовательской группы обсудили на МАК преимущества полета на Венеру. "Венера получила дурную славу, потому что у нее очень сложные условия на поверхности. Нынешняя парадигма Nasa - от Луны до Марса! Мы же пытаемся доказать, что Венера является важной целью на этом пути", - сказал доктор Ноам Изенберг из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

Несмотря на то, что Венера находится в противоположном направлении от Марса, облет планеты позволит космическому кораблю воспользоваться гравитационной поддержкой, что потенциально сократит время полета до Марса. В этом случае полет на Венеру с экипажем можно будет включить в миссию на красную планету.

Профессор Университета Джонса Хопкинса признал, что миссия по облету Венеры "пока не имеет перспективы", хотя некоторые представители в NASA постепенно начинают прислушиваться к их мнению, включая главного экономиста NASA Александра Макдональда, который руководил панельной сессией IAC. Кстати, Изенберг и Макдональд недавно написали совместную статью под названием "Встреча с богиней". В публикации приводятся аргументы в пользу отправки человека на Венеру перед тем как он приземлится на Красной планете.

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Источники: The Guardian, Journal Interesting Engineering.

1. (https://interestingengineering.com/science/prioritize-human-mission-venus-before-mars)

2. (https://www.theguardian.com/science/2022/sep/25/target-venus-not-mars-for-first-crewed-mission-to-another-planet-experts-say)