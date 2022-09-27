Учитывая, что на Венере царят довольно адские условия (температура ее поверхности достаточно высока, что может даже расплавить свинец), трудно даже представить, что ученые планируют отправить на нее людей. К тому же, огромное давление атмосферы и облака из серной кислоты делают поверхность планеты совершенно непригодной для жизни.
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Однако, как сообщает газета Guardian, группа космических экспертов призывает сместить акцент с освоения Марса и отправить пилотируемую миссию к на нашей ближайшей соседке.
Аргументы в пользу пилотируемого полета к Венере
На прошлой неделе члены экспертной группы представили свои аргументы в рамках Международного Астрономического Конгресса (МАК) в Париже. Учёные утверждают, что, поскольку Венера находится значительно ближе к Земле, чем Марс, пилотируемая миссия на Венеру может быть осуществлена за гораздо меньшее время. Это позволит получить ценные данные для будущих экспедиций на Марс.
Полет к Венере с последующим возвратом займет приблизительно один год, в то время как путешествие на Марс и обратно может занять в общей сложности около трех лет.
Итак, преимущество пилотируемого полета на Венеру - возможность для ученых и астронавтов в кратчайшие сроки узнать больше информации о влиянии длительного пребывания в космосе на организм человека. Минус миссии в том, что люди не смогут высадиться на Венеру, а только совершат облет планеты.
Однако такой пролет был бы очень ценен с научной точки зрения, поскольку в облаках Венеры исследователи потенциально могут обнаружить микробную жизнь. Кроме того, ученые-планетологи хотят узнать, как планета, которая когда-то была очень похожа на Землю, превратилась в настоящую геенну огненную, которой она является сегодня.
В настоящее время частная космическая компания Rocket Lab уже работает над автономным проектом по отправке космического аппарата на Венеру. Она рассчитывает запустить свою беспилотную миссию ближе к концу следующего года. Если все пойдет в соответствии с графиком, компания станет первой частной космической компанией, достигшей другой планеты, опередив SpaceX. NASA и European Space Agency (ESA) также разрабатывают планы полетов ко второй по удалённости планеты от Солнца.
Встреча с богиней
Ученые из исследовательской группы обсудили на МАК преимущества полета на Венеру. "Венера получила дурную славу, потому что у нее очень сложные условия на поверхности. Нынешняя парадигма Nasa - от Луны до Марса! Мы же пытаемся доказать, что Венера является важной целью на этом пути", - сказал доктор Ноам Изенберг из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.
Несмотря на то, что Венера находится в противоположном направлении от Марса, облет планеты позволит космическому кораблю воспользоваться гравитационной поддержкой, что потенциально сократит время полета до Марса. В этом случае полет на Венеру с экипажем можно будет включить в миссию на красную планету.
Профессор Университета Джонса Хопкинса признал, что миссия по облету Венеры "пока не имеет перспективы", хотя некоторые представители в NASA постепенно начинают прислушиваться к их мнению, включая главного экономиста NASA Александра Макдональда, который руководил панельной сессией IAC. Кстати, Изенберг и Макдональд недавно написали совместную статью под названием "Встреча с богиней". В публикации приводятся аргументы в пользу отправки человека на Венеру перед тем как он приземлится на Красной планете.
Источники: The Guardian, Journal Interesting Engineering.
1. (https://interestingengineering.com/science/prioritize-human-mission-venus-before-mars)
2. (https://www.theguardian.com/science/2022/sep/25/target-venus-not-mars-for-first-crewed-mission-to-another-planet-experts-say)