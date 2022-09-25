Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли

27 сентября космическое агентство NASA в рамках программы планетарной защиты столкнет космический аппарат DART с бинарным астероидом
[ ] для раздела Блоги
+
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

NASA сообщило, что космический аппарат DART в самое ближайшее время столкнется с астероидом. Выступая на брифинге для СМИ в штаб-квартире Национального космического агентства в Вашингтоне, команда, ответственная за миссию, подтвердила, что все идет по намеченному графику. Столкновение запланировано на 27 сентября сразу после полуночи по тихоокеанскому времени. Представляем вашему вниманию информацию о данном космическом проекте.

реклама

Какова цель миссии DART?

DART, или Double Asteroid Redirection Test, — это первая в истории миссия, в рамках которой будет предпринята попытка изменить траекторию движения астероида путем столкновения с ним космического аппарата.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Миссия является частью стратегии планетарной обороны NASA и направлена на совершенствование наших возможностей для моделирования, прогнозирования и подготовки к столкновению с космическими объектами, которые могут представлять угрозу для Земли в случае их обнаружения.

DART был запущен на ракете SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 23 ноября 2021 года. Его столкновение с астероидом запланировано на 27 сентября 2022 года.

реклама

"По сути, это большой научный эксперимент. Мы хотим выяснить, является ли столкновение космического аппарата с астероидом хорошим способом изменить его орбиту вокруг Солнца и потенциально отклонить пролетающий мимо Земли астероид в случае, если это произойдет, или, скорее, когда это произойдет", - рассказывает космохимик и автор проекта "Метеорит" доктор Тим Грегори.

"Кажется невозможным, что что-то такое небольшое, как космический корабль, DART, который весит более полутонны, может отклонить что-то вроде астероида, который весит миллионы тонн. Но для того, чтобы астероид не задел Землю, его не нужно сильно подталкивать. Достаточно доли градуса, и он отклонится от нашей планеты на миллионы километров".

Credit: NASA/Johns Hopkins APL

В какой астероид врежется DART?

Целью DART является бинарная астероидная система, состоящая из более крупного астероида Дидимос, (в переводе с греческого означает " близнецы"), и меньшего астероида-спутника Диморфос, (что значит "имеющий две формы"), который обращается вокруг него по орбите примерно каждые 12 часов. Дидимос составляет около 780 метров в диаметре, а Диморфос - примерно 160 метров.

реклама

"Необходимо отметить, что данная система астероидов не представляет угрозы для нашей планеты. Она просто была выбрана в качестве цели для данного научного эксперимента среди нескольких различных кандидатов с учетом ее орбиты вокруг Солнца", - отметил Грегори.

Космический аппарат столкнется с Диморфосом, когда тот будет находиться на расстоянии около 11 млн. км от Земли. Предполагается, что в момент столкновения его скорость составит около 6,7 км/с.

Credit: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

Что находится на борту DART?

Космический аппарат DART был разработан и построен специалистами Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL) в штате Мэриленд, США. Основная конструкция представляет собой куб около 1 м в поперечнике, оснащенный двумя гибкими солнечными панелями, длина каждой из которых составляет чуть более 8 метров. Общая масса устройства достигает 610 кг.

реклама

Аппарат работает от NEXT-C (NASA's Evolutionary Xenon Thruster-Commercial) - ионной двигательной установки на солнечных батареях, которая создает тягу, используя ксенон в качестве топлива.

На борту находится камера высокого разрешения DRACO, или Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation. Кроме навигации, камера будет использоваться для измерения размера и формы астероида-мишени, а также для изучения геологии места столкновения. Изображения, полученные DRACO перед кинетическим ударом, будут передаваться на Землю в режиме реального времени. 

В последние четыре часа перед ударом система SMART Nav, или Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation, будет работать в паре с DRACO. Она будет автономно маневрировать космическим аппаратом, чтобы занять оптимальное положение для удара.

Также на борту космического аппарата находится вспомогательный кубсат LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), разработанный итальянским агентством Agenzia Spaziale Italiana (ASI). LICIACube был развернут 11 сентября во время сближения с Диморфосом. Он будет снимать все подробности столкновения.

Где можно наблюдать столкновение DART с астероидом?

Если все пойдет в соответствии с графиком, DART врежется в Диморфос в 00.14 по тихоокеанскому времени 27 сентября. NASA планирует организовать прямую трансляцию этого события с 23.00 по тихоокеанскому времени 26 сентября на NASA TV и YouTube.

 

Что произойдет после столкновения? 

После столкновения команда экспертов DART проведет сравнение результатов столкновения аппарата с Диморфосом, полученных с помощью наземных телескопов, с результатами сложных компьютерных симуляций. Таким образом, исследователи смогут оценить эффективность кинетического удара и определить наиболее эффективный способ его применения в случае возникновения любых будущих сценариев планетарной защиты. 

"Природа любой научной деятельности такова, что иногда вы просто не знаете, что произойдет", - сказал Грегори. "А поскольку эта миссия - первая в своем роде, я думаю, что вероятность успеха очень велика. И я думаю, перефразируя астронавтов "Аполлона", можно надеяться, что это будет успех... а может быть сокрушительный провал".  

Источники: Википедиа, Journal Science Focus, Nasa, Youtube 

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/DART_(проект))
2. (https://www.youtube.com/watch?v=4RA8Tfa6Sck)
3. (https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/#public)
4. (https://www.sciencefocus.com/news/dart-everything-you-need-to-know-about-nasas-mission-to-deflect-an-asteroid/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nasa столкновение столкновение астероида с землей dart дидимос диморфос миссия dart
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
36
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
64
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
24
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
13

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 36
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
367
Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
21
В РФ снова подорожает электричество, газ и тепло – в чём причина и когда ждать очередного роста цен
83
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
33
Майнеры нашли новый способ заработка – добыча Биткоинов превратилась в казино с Одноруким бандитом
9
Видеокарты в США стремительно дешевеют после перехода Эфира на PoS – GeForce RTX 3070 стоит 23 500р
44
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
77
Исправление проблем с Windows 11 и поддержка RTX 40 в бета версии NVIDIA GeForce Experience 3.26
1
ВВС США заплатят $1 млрд Raytheon Missiles & Defense за разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
15
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг высказался по поводу ухода EVGA с рынка видеокарт
9
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 бюджетных моделей для геймеров с пустыми карманами
4
RTX 4080 12 ГБ использует только 45% функциональных блоков от RTX 4090
45
SpaceX доставила на орбиту еще 52 спутника Starlink — их уже почти 3500
3
Google тестирует новую функцию для удаления личной информации в целях борьбы с доксингом
+
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
38
США лишились нефтяной "подушки безопасности"
23
Видеокарты продолжают дешеветь - RTX 3070 в Регарде стоит уже 49 тысяч рублей
38
В TikTok появились дизлайки для комментариев
+
Игровой тест AMD Ryzen 9 7950X в AotS — новинка превосходит Ryzen 9 5950X на 40 %
22
Ученые не могут понять, почему на поверхности Юпитера возникают геометрические циклоны
5

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
83
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
162
Собираем ПК правильно – 6 комплектов: процессор и материнская плата для экономных пользователей
23
Почему GIMP ужасен как графический редактор
78
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
21
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
38
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
+
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:58
Детройт? Какой Детройт? Неужто тот самый! - В США сейчас проходит "Бегство белых 2.0". В первой версии, работяги убежали в пригороды, оставив не работягам, свои квартиры в городах, со всеми удобствами...
В Детройте показали летающий мотоцикл
Александр Фетисов
23:58
Сейчас бы не знать простого закона холодильника - чтоб из него что то взять в него нужно, что то положить. Кто бесконечно будет вкладывать деньги в пирамиду?
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
VRoman
23:55
Даже Lexagon ушёл из железных новостей
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
skydan
23:55
Да, 8 штук
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
mg_kun
23:55
Никакого обмана... https://www.youtube.com/watch?v=nhJRq12bZJY
Генеральный директор NVIDIA описывает проблемы, связанные со стоимостью GeForce RTX 40 Series
ахахаxа
23:54
точную тебе недадут
Mazda может прекратить производить автомобили в России
daring
23:53
Утрись желто-блевотной тряпкой.
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
REY_B_
23:53
Сегодня китайцы отчитались что могут 14нм полностью собственными силами. NVIDIA через 10 лет? Вообще, не факт.
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
REY_B_
23:51
Уже не выдержал. "Правые" категорически против этого "мира" в такой форме. 10 числа были выборы в Швеции. Правые там победили и формируют коалицию. Сегодня прошли выборы в Италии. По предварительным д...
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
Stanislav_i
23:50
Не пойму, что так полыхает у свидомых в комментариях, ругаются на нашу страну чего-то, скоро всё будет Россия, все наши проблемы станут вашими.
Mazda может прекратить производить автомобили в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем