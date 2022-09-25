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NASA сообщило, что космический аппарат DART в самое ближайшее время столкнется с астероидом. Выступая на брифинге для СМИ в штаб-квартире Национального космического агентства в Вашингтоне, команда, ответственная за миссию, подтвердила, что все идет по намеченному графику. Столкновение запланировано на 27 сентября сразу после полуночи по тихоокеанскому времени. Представляем вашему вниманию информацию о данном космическом проекте.

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Какова цель миссии DART?

DART, или Double Asteroid Redirection Test, — это первая в истории миссия, в рамках которой будет предпринята попытка изменить траекторию движения астероида путем столкновения с ним космического аппарата.

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Миссия является частью стратегии планетарной обороны NASA и направлена на совершенствование наших возможностей для моделирования, прогнозирования и подготовки к столкновению с космическими объектами, которые могут представлять угрозу для Земли в случае их обнаружения.

DART был запущен на ракете SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 23 ноября 2021 года. Его столкновение с астероидом запланировано на 27 сентября 2022 года.

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"По сути, это большой научный эксперимент. Мы хотим выяснить, является ли столкновение космического аппарата с астероидом хорошим способом изменить его орбиту вокруг Солнца и потенциально отклонить пролетающий мимо Земли астероид в случае, если это произойдет, или, скорее, когда это произойдет", - рассказывает космохимик и автор проекта "Метеорит" доктор Тим Грегори.

"Кажется невозможным, что что-то такое небольшое, как космический корабль, DART, который весит более полутонны, может отклонить что-то вроде астероида, который весит миллионы тонн. Но для того, чтобы астероид не задел Землю, его не нужно сильно подталкивать. Достаточно доли градуса, и он отклонится от нашей планеты на миллионы километров".

Credit: NASA/Johns Hopkins APL

В какой астероид врежется DART?

Целью DART является бинарная астероидная система, состоящая из более крупного астероида Дидимос, (в переводе с греческого означает " близнецы"), и меньшего астероида-спутника Диморфос, (что значит "имеющий две формы"), который обращается вокруг него по орбите примерно каждые 12 часов. Дидимос составляет около 780 метров в диаметре, а Диморфос - примерно 160 метров.

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"Необходимо отметить, что данная система астероидов не представляет угрозы для нашей планеты. Она просто была выбрана в качестве цели для данного научного эксперимента среди нескольких различных кандидатов с учетом ее орбиты вокруг Солнца", - отметил Грегори.

Космический аппарат столкнется с Диморфосом, когда тот будет находиться на расстоянии около 11 млн. км от Земли. Предполагается, что в момент столкновения его скорость составит около 6,7 км/с.

Credit: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

Что находится на борту DART?

Космический аппарат DART был разработан и построен специалистами Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL) в штате Мэриленд, США. Основная конструкция представляет собой куб около 1 м в поперечнике, оснащенный двумя гибкими солнечными панелями, длина каждой из которых составляет чуть более 8 метров. Общая масса устройства достигает 610 кг.

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Аппарат работает от NEXT-C (NASA's Evolutionary Xenon Thruster-Commercial) - ионной двигательной установки на солнечных батареях, которая создает тягу, используя ксенон в качестве топлива.

На борту находится камера высокого разрешения DRACO, или Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation. Кроме навигации, камера будет использоваться для измерения размера и формы астероида-мишени, а также для изучения геологии места столкновения. Изображения, полученные DRACO перед кинетическим ударом, будут передаваться на Землю в режиме реального времени.

В последние четыре часа перед ударом система SMART Nav, или Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation, будет работать в паре с DRACO. Она будет автономно маневрировать космическим аппаратом, чтобы занять оптимальное положение для удара.

Также на борту космического аппарата находится вспомогательный кубсат LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), разработанный итальянским агентством Agenzia Spaziale Italiana (ASI). LICIACube был развернут 11 сентября во время сближения с Диморфосом. Он будет снимать все подробности столкновения.

Где можно наблюдать столкновение DART с астероидом?

Если все пойдет в соответствии с графиком, DART врежется в Диморфос в 00.14 по тихоокеанскому времени 27 сентября. NASA планирует организовать прямую трансляцию этого события с 23.00 по тихоокеанскому времени 26 сентября на NASA TV и YouTube.

Что произойдет после столкновения?

После столкновения команда экспертов DART проведет сравнение результатов столкновения аппарата с Диморфосом, полученных с помощью наземных телескопов, с результатами сложных компьютерных симуляций. Таким образом, исследователи смогут оценить эффективность кинетического удара и определить наиболее эффективный способ его применения в случае возникновения любых будущих сценариев планетарной защиты.

"Природа любой научной деятельности такова, что иногда вы просто не знаете, что произойдет", - сказал Грегори. "А поскольку эта миссия - первая в своем роде, я думаю, что вероятность успеха очень велика. И я думаю, перефразируя астронавтов "Аполлона", можно надеяться, что это будет успех... а может быть сокрушительный провал".

Источники: Википедиа, Journal Science Focus, Nasa, Youtube

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/DART_(проект))

2. (https://www.youtube.com/watch?v=4RA8Tfa6Sck)

3. (https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/#public)

4. (https://www.sciencefocus.com/news/dart-everything-you-need-to-know-about-nasas-mission-to-deflect-an-asteroid/)