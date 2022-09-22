Она будет снабжаться электричестов за счет комбинации фотоэлектрической энергии, энергии биомассы и геотермальной энергии, а также за счет солнечного отопления.

В Канаде планируют построить роскошную лагуну под открытым небом, в которой круглый год будет поддерживаться комфортная температура. Это станет возможным благодаря расположенной под ней огромной термической установке "huge Thermos". Проект geoLagon, призванный стать крупнейшим в мире и гармонично вписаться в природный ландшафт, включает в себя сотни окружающих шале, которые образуют небольшой поселок, полностью обеспечивающий себя энергией.

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Рендеринг вида с воздуха проекта geoLagongeo. geoLagoon

Созданный по образцу знаменитых геотермальных лагун Исландии, проект geoLagon представляет собой развлекательный комплекс под открытым небом, где посетители могут расслабиться и полностью погрузиться в окружающую среду. Лагуна будет построена в Шарлевуа, Квебек, ее площадь составит около 12 000 квадратных метров (130 000 кв. футов). Воды лагуны будут подогреваться до комфортной температуры в 39 °C (102 °F) в течение всего года, предлагая посетителям возможность надежно укрыться от холодных зимних морозов.

По сравнению с Blue Lagoon в Исландии площадью 8 700 кв. м (93 000 кв. футов), планируемый геолагунный комплекс станет самой большой лагуной такого типа в мире. Она будет отапливаться с помощью энергетической экосистемы, состоящей из геотермальных, биомассовых, фотоэлектрических и солнечных систем отопления, а также термального резервуара расположенного под дном водоема.

Вода в geoLagon будет круглый год поддерживаться на уровне 39 °C. geoLagon

"Это один из главных секретов нашего рецепта", - рассказываеет владелец и генеральный директор geoLagon Луи Массикотте. "У нас имеется патент на этот огромный термос, расположенный под нашим бассейном".

Массикотт говорит, что дальнейшая оптимизация и такие технологии, как рекуперация тепла канализации, позволят посёлку geoLagon в будущем стать поставщиком энергии. По крайней мере, проект сможет поддерживать себя без потребления сетевой энергии. Эта уверенность основывается на исследовании эффективности, проведенном канадской компанией Akonovia, занимающейся вопросами устойчивой энергетики. Организация тщательно изучила проект и пришла к выводу, что его потребности вполне могут быть удовлетворены за счет возобновляемых источников энергии.

"Существует большая вероятность того, что проект geoLagon будет производить больше энергии, чем потребляет, а значит, появится возможность обеспечивать избыточной электроэнергией жителей окрестностей", - рассказывает Массикотте.

Рендеринг завершенного проекта geoLagoon. geoLagoon

После завершения проекта лагуну окружат группы шале, которые с помощью фотоэлектрических панелей будут собирать солнечную энергию для работы водяных насосов. Такие коттеджи можно будет сдавать в краткосрочную аренду по типу Airbnb. По словам Массикотта, 80 процентов из них уже были предварительно забронированы инвесторами.

Хотя GeoLagon задуман как самостоятельная туристическая достопримечательность, он будет построен примерно в 45 минутах езды от Квебек-Сити, откуда можно будет добраться до художественных галерей, площадок для гольфа, горнолыжных курортов, фермерских ресторанчиков, а также понаблюдать за китами.

Проект рассчитан на три этапа: сначала будут построены 150 коттеджей на солнечных батареях, затем лагуна, а в заключение - остальные 150 шале. Если все пойдет по плану, Массикотт планирует построить еще три объекта geoLagon в Квебеке - в Лаврентиде, Ланаудере и Восточных поселках. По его словам, строительство в Шарлевуа начнется в марте и займет около 18 месяцев.

Источники: geoLagon

1. (https://geolagon.com/en/pages/galerie)

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2. (https://geolagon.com/en/pages/les-geolagons-et-l-environnement)