Новое исследование показывает, что подслащенные сахаром напитки повышают риск смертности от онкологических заболеваний

Проблема сахарной зависимости и здоровьем человека является довольно непростым вопросом. Благодаря новому проекту ученые выяснили ряд новых важных деталей, касающихся привычного потребления сладких напитков. Исследование предполагает, что ежедневное употребление двух и более порций напитков с добавлением сахара повышает риск смертности от онкологических заболеваний, связанных с ожирением. Предположительно, это связано с увеличенным индексом массы тела (ИМТ).

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Новое исследование позволило по-новому взглянуть на взаимосвязь между напитками с высоким содержанием сахара и риском развития рака. Depositphotos

В рамках исследования изучались особенности употребления сахаросодержащих напитков и их связь с риском смертности от различных видов рака. Эксперты изучили диагностические карты более 900 000 пациентов, не имевших проблем с онкологией в 1982 году, а затем в 2016 году провели повторный анализ.

За этот период число участников, умерших от рака, составило 135 100 человек. Анализ зависимости потребления напитков позволил сделать ряд важных выводов. В частности, было установлено, что у мужчин и женщин, выпивавших ежедневно две или более порций (одна порция составляет 12 унций, или 355 мл) подслащенных сахаром напитков, риск смерти от рака, связанного с ожирением, увеличивался на пять процентов. Причем после снижения индекса массы тела этот показатель стремился к нулю.

Таким образом, авторы сделали вывод, что повышение смертности в результате употребления сахаросодержащих напитков было частично опосредовано ожирением. Они считают, что в будущих исследованиях следует учитывать роль индекса массы тела в изучении риска развития рака в результате употребления подслащенных сахаром напитков.

"Полученные результаты должны лечь в основу государственной политики в отношении потребления сахаросодержащих напитков, направленной на снижение риска развития онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин", - заявила доктор Марджори Маккалоу, руководитель проекта.

Результаты этого эксперимента были зарегистрированы в специализированном издании "Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention".

Источники: American Cancer Society, Journal Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

1. (https://pressroom.cancer.org/sweeteneddrinks)

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2. (https://aacrjournals.org/cebp/article-abstract/doi/10.1158/1055-9965.EPI-22-0392/709016/Sugar-and-Artificially-Sweetened-Beverages-and?redirectedFrom=fulltext)