Компания SpaceX запустила свой первый спутник Starlink в 2019 году с целью обеспечить весь земной шар высокоскоростным интернетом. На этой неделе компания достигла важной вехи в реализации этого грандиозного плана. Ученые из исследовательского антарктического центра на станции Мак-Мердо подключились к космическому интернету. Новая технология позволила существенно увеличить пропускную способность каналов связи необходимых для научных исследований в самых отдаленных уголках нашей планеты.
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В настоящее время SpaceX уже запустила несколько тысяч спутников Starlink на орбите Земли. Всего в рамках проекта планируется запустить около 30 тысяч спутников. Идея проекта заключается в обеспечении высокоскоростным Интернетом регионов с недостаточным уровнем обслуживания. Компания планирует использовать его для решения проблемы "мертвых зон" по всему миру, и похоже, что этот сервис набирает обороты.
Одновременно с развертыванием пользовательских терминалов SpaceX недавно заключила партнерство с авиакомпаниями и операторами круизных лайнеров для обеспечения устойчивого интернета во время путешествий, а в прошлом месяце наладила партнерскую программу с T-Mobile, чтобы устранить проблемы сотового оператора в существующей зоне покрытия.
Ученые USAP, поддерживаемые NSF в Антарктиде, в восторге! Starlink проводит испытания своих интернет-сервисов в полярных широтах с помощью недавно развернутого пользовательского терминала на станции Мак-Мердо, увеличивая пропускную способность и возможности подключения для поддержки научной деятельности.
На днях ученые из Антарктической программы США на станции Мак-Мердо получили собственный терминал Starlink, который, как утверждается, значительно улучшит качество связи во время проведения исследовательских работ. Благодаря лазерной связи между орбитальными спутниками, устраняющей необходимость в установке наземных станций на полюсах, Антарктида стала седьмым и последним континентом, получившим доступ к интернет-сервисам Starlink.
Источники: National Science Foundation (Twitter)
1. (https://twitter.com/NSF/status/1570057199270957056)