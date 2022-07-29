Спрей содержит медные или медно-цинковые нанопроволоки и может образовывать антимикробное покрытие на различных поверхностях

О противовирусных и противомикробных свойствах меди человечеству известно тысячи лет. А современные исследования убедительно подтвердили знания древних: молекулы меди действительно уничтожают все известные микроорганизмы. Этот металл нередко наносят на дверные ручки, поручни и замки, которые устанавливают в медучреждениях или местах общего пользования. Недавно ученые разработали спрей с нанопроволоками из меди, который позволит проводить аналогичную санобработку поверхностей с помощью обычного аэрозольного баллончика.

реклама

Изображение покрытия из медных нанопроволок (слева) сделанное с помощью сканирующего электронного микроскопа, а также более детальный снимок отдельного сегмента нанопровода. US Department of Energy Ames National Laboratory

Данная технология разрабатывается в партнерстве между Национальной лабораторией Эймса Министерства энергетики США, Университетом штата Айова и Университетом Буффало. Она основана на результатах предыдущих исследований Эймса, в ходе которых были изготовлены медные чернила для печати схем на гибких электронных устройствах.

Ученые сравнивали два типа спрея, каждый из которых имел свои сильные и слабые стороны. В одном из них используются сегменты нанопроводов из чистой меди шириной около 60 нанометров (одна сотая ширины человеческого волоса), а в другом - медно-цинковые нанопровода такого же размера.

В обоих случаях наночастицы суспендировались в воде или этаноле. Затем жидкость распыляли на поверхность такого материала, как пластик, стекло или нержавеющая сталь, после чего давали высохнуть при комнатной температуре. В результате образовывалось тонкое антимикробное покрытие.

Лабораторные испытания показали, что медные диски с защитным покрытием убивают вирус SARS CoV-2 (который вызывает Covid-19) так же эффективно, как и медные диски без покрытия. При этом, благодаря большей площади поверхности, которую обеспечивают нанопровода, новая технология справилась с задачей всего за 20 минут, тогда как обычному диску потребовалось более 40

Кроме того, в течение первых 10 минут спрей, содержащий нанопроволоки из чистой меди, инактивировал вирус в два раза быстрее, чем его медно-цинковый аналог. Однако медно-цинковое покрытие сохраняло свою эффективность в течение более длительного периода времени, а значит, его нужно было наносить реже. Поэтому ученые решили, что именно оно лучше всего подходит для практического использования.

Результаты этих исследований были недавно представлены в научном издании RSC Advances.

Источники: Ames National Laboratory, journal RSC Advances.

1. (https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/RA/D1RA08755J)

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

2. (https://www.ameslab.gov/news/scientists-use-copper-nanowires-to-combat-the-spread-of-diseases)