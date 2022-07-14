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Экспериментальный препарат от рака восстанавливает нервные волокна при повреждениях спинного мозга
Результаты нового эксперимента показали захватывающий потенциал экспериментального противоракового препарата для лечения травм позвоночника
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Ученые продемонстрировали, как препарат, исследуемый в качестве средства для терапии онкологических заболеваний, показал отличные результаты в совершенно другой области медицинских исследований: он стимулирует восстановление нервных тканей после травмы позвоночника. Это открытие показало, как препарат взаимодействует с механизмом ответа на повреждение ДНК и вызывает "замечательную" регенерацию нервных волокон мышей с поврежденным спинным мозгом.

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Результаты нового эксперимента показали захватывающий потенциал экспериментального противоракового препарата для лечения травм спинного мозга. Depositphotos

Исследование, проведенное под руководством ученых из Бирмингемского университета, было посвящено экспериментальному препарату AZD1390. Этот препарат исследуется в качестве терапии рака, поскольку он может сделать опухолевые клетки более восприимчивыми к лучевой терапии. Он воздействует на клетки, проникая в мозг и ингибируя механизм, связанный с повреждением ДНК, (протеинкиназный путь ATM).

Этот механизм задействован в системе DNA Damage Response, которая активизируется в случае повреждения ДНК, вызванного несколькими распространенными видами рака, а также в ответ на травмы спинного мозга. Авторы нового эксперимента предположили, что активация этой системы замедляет или полностью блокирует восстановительные процессы после травмы спинного мозга, препятствуя регенерации нервных окончаний. По замыслу учёных, используя AZD1390 для ингибирования сигнального пути ATM, они могут "расчистить путь" для роста новых нервных клеток.

Сначала эксперименты проводились на культивируемых нервных клетках. Было обнаружено, что AZD1390 стимулирует рост новых клеток в такой среде и ингибирует путь протеинкиназы ATM. У мышей с повреждениями спинного мозга пероральное введение AZD1390 также значительно подавляло активность этого механизма. Кроме того, препарат способствовал регенерации нервов за областью повреждения и повышал способности нервных волокон передавать электрические сигналы. Как пишут авторы о своей работе, "восстановление сенсорных и моторных функций было  поистине драматическим событием".

"Это волнующий этап в исследованиях травм спинного мозга! Сегодня сразу несколько различных препаратов были определены как потенциальные методы терапии подобных повреждений", - рассказывает автор проекта профессор Зубаир Ахмед. "Особенно нас вдохновил препарат AZD1390, который можно принимать перорально. Он достигает места повреждения в количестве, достаточном для регенерации нервов и полного восстановления утраченных функций. Наши результаты свидетельствуют о потрясающем восстановлении сенсорных и моторных реакций, а животные, получавшие AZD1390, были неотличимы от животных, без травмы спустя всего четыре недели после травмы".

Такая быстрая и эффективная регенерация, позиционирует AZD1390 как перспективный препарат для лечения заболеваний, которые, как правило, не поддаются лечению. И хотя, это только первые эксперименты, тот факт, что в центре внимания находится препарат, который уже проходит исследования, может значительно сократить его путь к практическому применению.

"Результаты этого раннего эксперимента свидетельствуют о том, что AZD1390 можно использовать в качестве терапии при серьезных заболеваниях", - комментирует ситуацию автор проекта доктор Ричард Таксворт. " Более того, многоцелевое использование этого существующего экспериментального лекарства позволяет нам значительно быстрее достичь клинических целей, чем разработка нового препарата с нуля".

Результаты данного исследовательского проекта были представлены в медицинском издании  journal Clinical and Translational Medicine. 

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Источники: University of Birmingham, journal Clinical and Translational Medicine
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ctm2.962)
(https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/research-shows-investigational-drug-fosters-nerve-repair-after-injury)

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#противораковый препарат #травмы позвоночника #травмы спинного мозга
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