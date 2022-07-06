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Новое исследование: Ученые задумались об этичном обращении с насекомыми
Если насекомые чувствуют боль, каковы этические последствия для современных методов разведения насекомых?... Куда катится мир?
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Новая обзорная статья, подготовленная группой исследователей, свидетельствует о том, что насекомые действительно способны испытывать боль. В статье обобщаются последние данные поведенческой и молекулярной науки, после чего делается вывод о возможности существования болевых состояний у насекомых, что может иметь этические последствия для современной сельскохозяйственной и исследовательской практики.

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Если насекомые чувствуют боль, каковы этические последствия для современных методов разведения насекомых? Depositphotos

В новой статье впервые разъясняется важное различие между тем, что называется ноцицепцией, и негативным субъективным переживанием боли. Понятие ноцицепции было впервые сформулировано более века назад как способ разделения физиологического процесса восприятия повреждающих стимулов и субъективного ощущения боли.

Ноцицепция часто сопровождается ощущением боли у людей и животных. Однако у более простых организмов трудно определить, ощущается ли простой ноцицептивный рефлекс как боль. У всех насекомых были обнаружены ноцицептивные реакции. Если, например, нагреть пол в садке, где содержится плодовая муха, она быстро покинет горячую поверхность. Это пример ноцицептивного поведения, доказывающий, что насекомые действительно реагируют на повреждающие стимулы.

Но как отличить простой рефлекс от более сложного болевого ощущения? В новой статье речь идет о концепции под названием "нисходящий поток ноцицепции".

Это понятие относится к некоему более высокому уровню активности нервной системы, на котором организм может регулировать свою ноцицептивную обработку в зависимости от конкретной ситуации. В интервью Newsweek ведущий автор исследования Матильда Гиббонс заявила, что способность выключать ноцицептивный рефлекс и изменять свое поведение является полезным признаком того, что организм способен субъективно переживать боль.

"Одной из особенностей человеческого восприятия боли является то, что оно может модулироваться нервными сигналами из мозга", - отметила Гиббонс. "Солдаты иногда не замечают серьезных травм на поле боя, поскольку собственные опиоиды организма подавляют ноцицептивный сигнал. Вы тоже можете сознательно "стиснуть зубы" и терпеть боль, если такое "героическое" поведение принесет вам награду или престиж". Поэтому у нас возник вопрос, содержит ли мозг насекомых нервные механизмы, которые делают правдоподобным переживание боли, а не просто базовую ноцицепцию".

После описания ряда видов поведения насекомых, которые явно демонстрируют процессы ноцицептивного подавления, в новой статье приводится ряд исследований, объясняющих действующие молекулярные механизмы. В отличие от млекопитающих, у насекомых нет генов, кодирующих опиоидные рецепторы. Поэтому в действие должны вступать другие нейрохимические механизмы. В качестве возможных модуляторов нервной системы у насекомых рассматривается несколько нейропептидов. К ним относятся дросульфакинин, аллатостатин-С и лейкокинин - все эти молекулы, как выяснилось, влияют на поведение насекомого.

Восемь критериев, сформулированных в докладе для оценки разумности того или иного животного. LSE, Birch et al
1) наличие ноцицепторов; 2) наличие интегративных областей мозга; 3) связи между ноцицепторами и интегративными областями мозга; 4) реакции, на которые влияют потенциальные местные анестетики или анальгетики; 5) мотивационные компромиссы, которые показывают баланс между угрозой и возможностью вознаграждения; 6) гибкое самозащитное поведение в ответ на травму и угрозу; 7) ассоциативное обучение, выходящее за рамки привыкания и сенсибилизации; 8) поведение, показывающее, что животное оценивает местные анестетики или анальгетики при ранении.

В данном исследовании говорится о том, что наличие нисходящего контроля ноцицепции у насекомых позволяет предположить, что они испытывают некоторое ощущение боли. Некоторые виды поведения, которые, как известно, опосредуются нисходящим ноцицептивным контролем и используются для количественной оценки боли у таких животных, как мыши, отмечаются и у насекомых. Например, уменьшение количества пищи у мышей часто используется в качестве индикатора боли, при этом у насекомых также наблюдалось снижение реакции на пищевые стимулы после ноцицептивных переживаний.

В конечном итоге, в статье содержится призыв к радикальному пересмотру отношения к насекомым как в сельскохозяйственном, так и в исследовательском контексте. Соавтор статьи Саджедех Сарлак считает, что крайне важно провести дополнительные исследования, чтобы понять эти ноцицептивные процессы у насекомых, поскольку "во всем мире быстро растет массовое производство подобных организмов для употребления в пищу".

"...этические последствия до сих пор не рассматривались, отчасти потому, что многие лица, принимающие решения, считают, что для насекомых они не существуют", - отметил Сарлак в интервью Newsweek. "Нам необходимо понять: способны ли насекомые испытывать боль и страдания, чтобы не допустить повторения этических ошибок традиционного животноводства".

Новая публикация представляет собой растущее число исследований, которые могут заставить правительства многих стран пересмотреть политику защиты животных. В прошлом году правительство Великобритании включило ряд беспозвоночных в свои меры по охране животного мира после проведения независимых исследований.

В обзоре было представлено восемь критериев, по которым можно определить степень разумности животных. В данном случае под разумностью понималась способность испытывать эмоции, такие как дистресс, и в конечном итоге эксперты пришли к выводу, что"крабы, осьминоги и омары должны считаться разумными животными с учетом соответствующих защитных мер".

Новая статья была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B 

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Источники: Journal Proceedings of the Royal Society B, Server preprint, Википедиа
(https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0599)
(https://europepmc.org/article/ppr/ppr460451)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Ноцицепция)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Опиоидные_рецепторы)

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#насекомые #ноцицепция
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