Исследователи из университета Райса обнаружили новые лекарственные соединения, которые могут бороться с раком, атакуя его поврежденные энергические механизмы

Ученым удалось найти новые препараты, способные эффективно бороться с лейкемией. Новые лекарственные соединения блокируют неисправные митохондрии в раковых клетках и обладают высокой эффективностью в комбинации с существующими химиотерапевтическими препаратами.

реклама

Ученые обнаружили новые лекарственные соединения, которые могут бороться с раком, атакуя его поврежденные энергические механизмы. Depositphotos

Митохондрии - это крошечные внутриклеточные структуры, которые вырабатывают энергию. Со временем они повреждаются, и тогда клетки расщепляют старые митохондрии в процессе, известном как митофагия. Однако известно, что рак нарушает механизм данного процесса, заставляя поврежденные митохондрии работать дольше.

Это позволяет раку выйти из-под контроля, однако также может стать и его гибелью. Препараты, воздействующие на ослабленные митохондрии, могут стать перспективным способом уничтожения раковых клеток без особого ущерба для здоровых клеток. В новом исследовании ученые из Университета Райса и Техасского университета в Остине изучили восемь соединений, которые воздействуют на митохондрии и вызывают митофагию.

"Нам пришла в голову гипотеза, что если они активируют митофагию, то могут быть чрезвычайно токсичными для лейкозных клеток", - говорит Наташа Кириенко, научный сотрудник и автор данного эксперимента. "И действительно, нам удалось обнаружить, что шесть из восьми низкомолекулярных соединений были смертельно опасны для бластных клеток. После этого мы захотели исследовать их более детально. Поэтому мы обратили внимание на близкородственные молекулы и рассмотрели их комбинации".

Кроме самих соединений команда отобрала еще около 30 родственных по составу вещества для каждого из них, а затем проверила, насколько все они токсичны для клеток лейкемии, как по отдельности, так и в комбинации с существующими препаратами.

В ходе испытаний на клеточных культурах было установлено, что шесть из них эффективно убивают острую миелоидную лейкемию (AML), наиболее распространенную форму заболевания. Пять из этих шести также оказались эффективны против двух других форм заболевания - острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) и хронического миелогенного лейкоза (ХМЛ).

В комбинации с существующим химиотерапевтическим препаратом доксорубицином одна из таких молекул под названием PS127B оказалась намного эффективнее, чем существующие методы терапии. Показатель, называемый коэффициентом синергии, показывает, насколько эффективно два препарата работают вместе, причем любой показатель выше 10 считается положительным результатом. Так например, коэффициент синергии комбинации доксорубицина и цитарабина, (стандартной терапии при лечении лейкемии) равняется 13 баллов, в то время как при использовании доксорубицина и PS127B этот показатель увеличился до 29 единиц.

Дальнейшие испытания на мышиных моделях с имплантированными клетками рака, взятыми у пациентов с лейкемией, продемонстрировали высокую эффективность еще одного соединения, PS127E. Особенно важно, что все перечисленные препараты практически не наносили вреда здоровым клеткам. Несмотря на то, что данное исследование весьма многообещающее, оно все еще находится на ранней стадии, и, по словам команды, предстоит проделать еще много работы, прежде чем его можно будет испытать на людях.

"Нам еще многое предстоит узнать", - рассказывает Кириенко. "Например, мы хотим лучше понять, как эти препараты работают на клеточном уровне. Необходимо уточнить дозу, которая, по нашему мнению, будет оптимальной, и самое главное - нам нужно провести испытания на широком спектре раковых клеток острой миелоидной лейкемии. У ОМЛ много разновидностей, и нам нужно знать, какие пациенты, вероятнее всего, получат пользу от этого лечения, а какие - нет. Только после проведения этой работы, которая может занять несколько лет, мы сможем начать испытания на людях".

Результаты данного эксперимента были представлены в медицинском издании Leukemia.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр 3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Источники: Rice University, journal Leukemia, Википедиа

(https://www.nature.com/articles/s41375-022-01614-0)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Острый_миелоидный_лейкоз)

(https://news.rice.edu/news/2022/researchers-discover-new-leukemia-killing-compounds)

(https://together.stjude.org/ru-ru/onkozabolevaniya-u-detej/vidy/lejkoz/ostryj-mieloidnyj-lejkoz.html)