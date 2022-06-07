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Китайские ученые клонировали свиней используя только искусственный интеллект
и без какого-либо участия человека.
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Группа исследователей из Колледжа искусственного интеллекта Нанкайского университета в Китае разработала полностью автоматизированную методику создания клонов свиней. Впервые без вмешательства человека семь здоровых клонированных поросят родились у суррогатной матери в марте этого года. 

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Brett Sayles/Pexels

В настоящее время Китай является крупнейшим производителем и потребителем свинины в мире. Поголовье свиней в стране насчитывает более 400 миллионов, а потребление свинины составляет от 30 до 35 кг на душу населения. Большая часть потребляемого в Китае мяса - это свинина, и имеющихся в стране запасов никогда не всегда хватает для удовлетворения спроса. Поэтому Китай вынужден ежегодно импортировать миллионы тонн дорогого свиного мяса. Так в 2021 году страна закупила 3,31 млн тонн свинины.

Лю Яовэй учёный университета Нанькай и один из разработчиков данной технологии, считает, что их метод автоматизированного клонирования свиней с использованием искусственного интеллекта может значительно увеличить поголовье свиней в Китае и сделать страну полностью самодостаточной в производстве свинины.

Роботизированный метод клонирования свиней - оптимальная альтернатива 

Следует отметить, что свинина, полученная путем клонирования свиней, - это не то же самое, что мясо, выращенное в лаборатории, поскольку последнее вырабатывается из культивированных клеток, приготовленных в экспериментальных условиях. В то время как в первом случае мясо производится из клеток оригинальной свиньи. Интересно, что клетки клонированных животных также могут быть использованы для создания мяса, выращенного в лаборатории. При этом методы, используемые в настоящее время для клонирования животных, требуют участия человека практически на каждом этапе производства.

Это значительно повышает риск ошибки и влечет за собой ряд других осложнений. Например, для переноса ядер соматических клеток, SCNT, (популярный метод зооклонирования), человеку необходимо вручную удалить ядро из яйцеклетки животного, чтобы затем поместить на его место соматическую клетку (способную производить любую ткань организма). Из-за участия человека во время такой процедуры нежные клетки часто повреждаются или загрязняются.

С помощью метода клонирования свиней на основе искусственного интеллекта в Китае было создано семь клонов свиней. Исследователи утверждают, что если такой же подход реализовать в промышленных масштабах, то Китай может стать полностью самодостаточной страной в производстве свинины. Source: Tim Gomes/Pexels

Китайский ученый в области животноводства Пан Денгке, известный тем, что изобрел технологию роботизированного клонирования свиней, в прошлом с помощью метода SCNT создал тысячи клонов животных. Он считает, что новый автоматизированный метод на основе ИИ способен произвести революцию в сегменте клонирования животноводства. 

Команда из Нанкайского университета в 2017 году тоже занималась клонированием животных с помощью роботов, однако этот процесс был не полностью автоматическим и требовал участия человека. Исследователь Яовэй считает, что "по сравнению с клонированием свиней с помощью человека, процент успеха при клонировании свиней роботами гораздо выше. Они не допускают ошибок и не повреждают клетки во время процесса". 


Поэтому на этот раз они разработали полностью автоматизированный процесс клонирования, полностью исключающий участие человека. Объясняя эффективность метода клонирования свиней с помощью ИИ, Яовэй сказал: "Наша система, работающая на основе искусственного интеллекта, может рассчитать напряжение клеточной ткани и запрограммировать робота на минимальное усилие для завершения процесса клонирования, таким образом, уменьшая повреждения клеток, наносимое человеческими руками". 

Более того, поскольку автоматизация процедуры не требует участия человека, она избавляет исследователей от физических нагрузок, с которыми они сталкивались во время традиционных методов клонирования. Исследование, в котором подробно описывается эта техника клонирования на основе искусственного интеллекта, пока что не прошла рецензирование. И все же ученые утверждают, что успешное применение данной методики может существенно повысить производство свинины в Китае и усовершенствовать стратегии клонирования животных, применяемые во всем мире.

 

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Источники: Нанькайский университет, Statista.com, Agweb.com
(https://www.statista.com/statistics/1114288/china-pork-import-volume/) 
(https://worldpopulationreview.com/country-rankings/meat-consumption-by-country
(https://sea.mashable.com/life/20478/china-creates-worlds-first-pigs-cloned-entirely-by-robots)
(https://www.agweb.com/news/livestock/pork/high-rise-piggeries-what-chinas-pork-industry-transformation-means-us-farmers)

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#автоматизированное клонирование #клонирование животных #клонирование свиней #клонирование свиней роботом #перенос ядер соматических клеток
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