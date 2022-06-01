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MPI: Конкуренция с большими белыми акулами могла привести к вымиранию мегалодона
Используя изотопы цинка, исследователи изучили рацион мегалодона, самой большой акулы из когда-либо обитавших на нашей планете
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Команда под руководством Джереми Маккормака из Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружила доказательства того, что конкуренция с большими белыми акулами могла способствовать вымиранию мегалодона, самой большой акулы из когда-либо живших на нашей планете.

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Зуб мегалодона (слева) и зуб современной большой белой акулы. MPI for Evolutionary Anthropology

Жившие в океанах по всему миру 24-3,5 миллиона лет назад, Otodus megalodon и другие мегалодоны вырастали в длину до 20 метров (65 футов) и весили до 103 тонн, что делало их, пожалуй, самыми мощными хищниками в истории. Для сравнения, знаменитая большая белая акула достигает в длину всего 7 -8 метров весит как правило не более 2 тонн, но недавние исследования изотопов цинка в зубах современных и ископаемых больших белых и ископаемых мегалодонов дали представление о рационе питания древних акул, которое показывает, что все они охотились за одной и той же добычей.

Изотопный анализ является очень мощным инструментом в изучении рациона питания, поскольку различия в соотношении изотопов тех или иных элементов позволяют отследить источники пищи, которую потребляло животное, характер его рациона и место в пищевой цепи. Это не только позволило ученым сделать выводы об образе жизни животного, но и пролить свет на такие загадки, как роль диеты и конкуренции за добычу в возникновении гигантизма и гибели мегалодона.

В большинстве случаев исследователи обращают внимание на изотопы, содержащиеся в органических веществах, особенно на изотопы азота в белках, содержащихся в костях. Проблема в том, что акулы относятся к древнему порядку хрящевых рыб, которые сотни миллионов лет назад отделились в процессе эволюции от костных позвоночных. В результате в теле акул присутствует очень мало костной ткани.

В качестве примера можно привести мегалодона. Несмотря на то, что за последние полвека он стал широко известен и "снялся" в нескольких фильмах, единственным доказательством его существования являются останки зубов и несколько фрагментов позвонков. Хуже того, возраст этих окаменелостей исчисляется миллионами лет, то есть любые органические вещества уже давно заменены минералами или разложились настолько, что не пригодны для анализа.

Выделение цинка из зубов акул. MPI for Evolutionary Anthropology

Чтобы узнать больше о мегалодоне, команда Макса Планка собрала образцы изотопов из зубов современных и ископаемых акул из разных уголков нашей планеты. Основное внимание исследователи уделили энамелоиду, который представляет собой эмалеподобную ткань и заменяет коллаген, содержащийся в дентине живого зуба.

Изучая зубы акул из периода раннего миоцена (20,44-15,98 млн лет назад) и раннего плиоцена (5,3-3,6 млн лет назад) и сравнивая их с зубами современных акул, команда обнаружила, что результаты современных и древних измерений изотопов цинка были практически идентичны, что свидетельствует  о высокой степени их достоверности.

Кроме того, они обнаружили, что, как и большая белая, мегалодон находился на верхней ступени пищевой цепи и питался той же добычей, что и большая белая.

" Полученные нами данные свидетельствуют о том, что и мегалодон, и его прародитель действительно находились на самой вершине пищевой цепи", - рассказывает Майкл Гриффитс, исследователь из Университета Уильяма Патерсона. " Но самое удивительное, то, что показатели изотопов цинка из зубов акулы раннего плиоцена указывают на практически полное совпадение трофического уровня ранней большой белой акулы и значительно более массивного мегалодона".

Другими словами, большие белые акулы могли конкурировать за пищу с мегалодонами, что могло способствовать сокращению численности последних в период раннего плиоцена. Какова была природа этой конкуренции, пока остается загадкой. Также возникает вопрос о том, насколько интенсивной была эта конкуренция, поскольку два вида могли питаться на одной и той же территории в разное время года. Тем не менее, исследование показывает, что техника использования изотопов цинка является весьма перспективным инструментом.

"Результаты нашего исследования иллюстрируют целесообразность применения изотопов цинка для исследования рациона и трофической пирамиды исчезнувших животных на протяжении миллионов лет. Подобная методика может быть применена и к другим классам ископаемых видов животных, в том числе и к нашим собственным предкам", - сказал Маккормак.

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Источники: Max Planck Institute - MPI, Википедиа
(https://www.mpg.de/18712873/0527-evan-megalodon-extinction-150495-x?c=2249) (https://en.wikipedia.org/wiki/Enameloid)

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#большая белая акула #мегалодон
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