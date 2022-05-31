Frontier преодолел экзафлопсный рубеж и занял первое место среди суперкомпьютеров

Суперкомпьютер Frontier Министерства энергетики США на Международной конференции по суперкомпьютерам 2022 года в Гамбурге (Германия) был признан самым быстрым в мире и стал первой системой, вступившей в эру экзафлопсных вычислений.

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Суперкомпьютер Frontier из ORNL признан самым быстрым в мире с производительностью 1,1 эксафлопс. Carlos Jones/ORNL, US Dept of Energy

В 2019 году Министерство энергетики США заключило партнерство с компанией Cray Inc для создания нового суперкомпьютера в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси, на территории которой уже располагались суперкомпьютеры Titan и Summit ( последний из них был самым мощным, пока в 2020 году его не превзошел японский Fugaku).

В то время как другие участники рейтинга Top 500 суперкомпьютеров являются чрезвычайно быстрыми вычислительными машинами, (например, Fugaku выполняет более 415 000 триллионов операций с плавающей запятой в секунду), система ORNL полностью затмевает все более ранние результаты вычислений.

Суперкомпьютер Frontier перешагнул эксафлопный порог, совершив 1,102 квинтиллиона операций в секунду согласно результатам тестов High-Performance Linpack Benchmark. А производительность смешанной точности, зарегистрированная тестом High-Performance Linpack-Accelerator Introspection - (который "измеряет скорость расчетов в вычислительных форматах, обычно используемых методами машинного обучения, стимулирующими развитие искусственного интеллекта"), показывает, что суперкомпьютер работает со скоростью около 6,88 эксафлоп.

Система Frontier состоит из 74 специально сконструированных шкафов, содержащих более 9400 узлов на базе AMD, 700 петабайт памяти и 90 миль сетевых кабелей. Carlos Jones/ORNL, US Dept of Energy

"Frontier открывает новую эру экзафлопсных вычислений для решения крупнейших мировых научных задач", - сказал Томас Захария, директор РНЛ. "Эта веха дает лишь предварительное представление о непревзойденных возможностях Frontier как инструмента для научных открытий".

В настоящий момент ORNL находится в процессе тестирования и проверки, и ожидается, что система Frontier будет доступна для полноценной научной работы в начале следующего года.

Суперкомпьютер состоит из 74 специально построенных суперкомпьютерных блоков HPE Cray EX с 9 400 CPU AMD и 37 000 GPU, 700 петабайтами систем для хранения данных, обеспечивающих пиковую скорость записи 5 терабайт в секунду. Энергоэффективное жидкостное охлаждение позволяет прокачивать через систему около 6 000 галлонов (22 700 литров) воды каждую минуту, а также 90 миль (~145 км) сетевых кабелей. Предполагается, что теоретическая пиковая производительность системы составит два экзафлопса.

В рейтинге энергетической эффективности Green500, составляемом раз в два года, также появился новый чемпион: Frontier Test & Development System (по сути, это всего лишь одна стойка, точно такая же, как и в составе, более производительной системы Frontier) заняла первое место в области смешанных точных вычислений с показателем 62,68 гигафлопс на ватт. Основная система Frontier находится на втором месте с энергоэффективностью 55,23 гигафлопс на ватт.



Frontier: Первый в мире экзафлопсный суперкомпьютер



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Источники: ONRL

(https://www.ornl.gov/news/frontier-supercomputer-debuts-worlds-fastest-breaking-exascale-barrier)