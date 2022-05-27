В прошлом году ученые из Северо-Западного университета объявили о создании кардиостимулятора, который растворяется, когда в нем отпадает надобность. Теперь они усовершенствовали это устройство и включили его в набор носимых датчиков.
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Первоначальный имплантат был разработан для людей, восстанавливающихся после травмы или операции на сердце, или для тех, кому кардиостимулятор нужен лишь на короткое время. В любом случае, как только они оправятся от болезни ( в течение пяти-семи недель), кардиостимулятор будет биодеградирован и безвредно абсорбирован организмом.
Это означает, что для первоначальной имплантации гибкого устройства на сердце потребуется только одна операция. Кроме того, благодаря беспроводному питанию от внешней антенны, его не нужно подключать к отдельной батарее. Толщина всего устройства составляет всего 250 микрон, а вес - менее полуграмма.
Среди усовершенствований новой версии - способность растягиваться и сгибаться, что позволяет ему лучше прилегать к поверхности бьющегося сердца. Кроме того, теперь при растворении он высвобождает противовоспалительное лекарство, чтобы предотвратить иммунные реакции на инородные тела.
В дополнение к этому, кардиостимулятор теперь поддерживает беспроводную связь с четырьмя другими мягкими электронными устройствами, временно прикрепленными к коже на различных участках верхней части тела пациента.
В число этих устройств входят: гемодинамический модуль в области лба, отслеживающий уровень кислорода в крови, насыщение тканей кислородом и тонус кровеносных сосудов; дыхательный модуль в основании горла, отслеживающий кашель и другую дыхательную активность; модуль тактильной обратной связи, (носимый на любом участке тела), который вибрацией предупреждает пациента о неисправностях или других проблемах; и кардиомодуль, расположенный в области грудной клетки.
Последнее устройство обеспечивает беспроводное питание кардиостимулятора, отслеживает сердечные шумы и электрическую активность сердца, а также постоянно корректирует режимы работы электрической стимуляции на основе данных, получаемых от него самого и остальных датчиков. Все данные передаются по беспроводной связи на находящийся поблизости смартфон или планшет, подключенный к Интернету, что позволяет лечащему специалисту дистанционно контролировать состояние пациента.
"Для временной кардиостимуляции система избавляет пациентов от аппаратов мониторинга и стимуляции, которые удерживают их в больничных условиях", - рассказывает профессор Джон Роджерс, возглавляющий исследование совместно с профессорами Игорем Ефимовым и Риши Аророй. "Вместо этого пациенты могли бы восстанавливаться в комфортных домашних условиях, сохраняя душевное спокойствие, которое обеспечивается дистанционным наблюдением врачей. Это также позволит снизить стоимость медицинского обслуживания и освободить больничные койки для других пациентов".
Статья об этом исследовании была недавно опубликована в журнале Science.
Источники: Северо-Западный университет, Journal Science.
(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm1703)
(https://news.northwestern.edu/stories/2022/05/smart-dissolving-pacemaker-communicates-with-body-area-sensor-and-control-network/)