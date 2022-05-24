Нехватка воды является серьезной проблемой для большей части населения нашей планеты, но при наличии соответствующего оборудования питьевую воду можно добывать даже из воздуха. Исследователи из Техасского университета в Остине продемонстрировали недорогую гелевую пленку, которая позволяет извлекать большое количество влаги даже из очень сухого воздуха.
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Гель состоит из двух недорогих и распространенных ингредиентов - целлюлозы, получаемой из клеточной ткани растений, и конжаковой камеди, широко используемой в качестве пищевой добавки. В результате взаимодействия этих двух компонентов образуется гелевая пленка, которая может поглощать воду из воздуха, а затем при необходимости высвобождать ее, не затрачивая при этом много энергии.
Технология работает следующим образом. Пористая структура камеди притягивает воду, конденсируя ее из окружающего воздуха. В свою очередь, целлюлоза при легком нагревании приобретает гидрофобные свойства, высвобождая захваченную влагу.
По словам участников проекта, приготовить такой гель довольно просто. Основные ингредиенты смешиваются вместе и заливаются в форму, где они застывают в течение двух минут. После сублимационной сушки новый материал извлекается из формы и используется по назначению. Он может быть изготовлен практически любой необходимой формы, а его масштабирование достаточно не занимает много времени и не требует больших затрат..
В ходе испытаний гелевая пленка смогла извлечь из воздуха колоссальное количество воды. При относительной влажности в 30 процентов она производила около 13 литров (3,4 галлона) воды в день на килограмм геля, и даже при снижении влажности до 15 процентов (что является очень низким показателем даже для воздуха пустыни) она все равно могла обеспечить более 6 литров (1,6 галлона) в день на килограмм.
Это огромное улучшение по сравнению с другими устройствами для конденсации и сбора существующими на сегодняшний день. Самый высокий показатель ранее составлял 8,66 литров, но это было в воздухе с гораздо более высокой влажностью. Другие системы достигали 5,87 л при влажности 30 процентов или даже 1,3 л.
По словам исследователей, эффективность нового гелиевого материала можно повысить еще больше, за счет создания более толстых пленок, абсорбирующих слоев и других конструкторских доработок. Пожалуй, самым важным является то, что материал очень дешев в производстве, его стоимость составляет всего 2 доллара США за килограмм. Это еще один важный фактор для расширения масштабов технологии и распространения ее в отдаленных районах и развивающихся странах, где она может быть востребована в первую очередь.
Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
Источники: UT Austin, Journal Nature Communications
(https://www.nature.com/articles/s41467-022-30505-2)
(https://news.utexas.edu/2022/05/23/low-cost-gel-film-can-pluck-drinking-water-from-desert-air/)
(https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.9b00745)
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202200271) (https://www.nature.com/articles/s41598-020-58405-9)