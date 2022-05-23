Меланома - самая смертоносная форма рака кожи, однако новый пептидный препарат может однажды замедлить ее развитие и остановить процесс метастазирования.

Благодаря своей способности быстро распространяться на другие органы, меланома является самой смертоносной формой рака кожи. Недавно бразильские исследователи разработали пептид, который замедляет рост и распространение меланомы, повышая выживаемость подопытных мышей.

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Меланома - самая смертоносная форма рака кожи, однако новый пептидный препарат может однажды замедлить ее развитие и остановить процесс метастазирования. Depositphotos

Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием. И хотя на меланому приходится всего один процент таких случаев, она является причиной большинства смертей от онкологии кожи. Это связано с тем, что данный вид новообразований особенно склонен к метастазированию.

Предыдущие исследования установили связь между смертоносностью меланомы и белком под названием PLP2. Учёные обнаружили, что его сверхэкспрессия увеличивает метастазирование, а блокирование данного рецептора подавляет рост и распространение заболевания. В новом исследовании ученые разработали пептид, который получил условное название Rb4 (данный белок является производным от PLP2), и проверили, насколько хорошо он работает в борьбе с меланомой.

В результате испытаний клетки меланомы, выращенные в лаборатории и обработанные Rb4, перестали размножаться и образовывать скопления. Как оказалось, новый белок действует непосредственно на опухолевые клетки, увеличивая экспрессию двух молекул, ассоциированных с повреждением тканей, что в конечном итоге приводит к некрозу - клеточной смерти, возникающей из-за отсутствия кровотока в тканях.

Сравнительный анализ действия нового пептида Rb4 на клетки меланомы до и после воздействия. Fabricio Castro Machado

В другом эксперименте ученые имплантировали мышам клетки меланомы, а затем в течение 10 дней провели курс пяти инъекций Rb4. В результате у грызунов, получивших лечение, удалось значительно уменьшить в легких количество метастатических узелков и на 40 дней задержать процесс метастазирования. Кроме того, лечение увеличило выживаемость группы более чем на 25 процентов

Учёные отмечают, что у мышей, получавших лечение, не наблюдалось каких-либо побочных эффектов. Учитывая полученные результаты, команда исследователей утверждает, что пептид Rb4 может стать весьма эффективным средством лечения онкологических заболеваний. Работы в этом направлении в настоящее время ведутся бразильской биотехнологической компанией ReceptaBio.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

*Сверхэкспрессия- - это избыточная активность гена, при которой вырабатывается чрезмерное количество закодированного в нем пептида. В обычных условиях молекулярные механизмы контролируют необходимый уровень экспрессии генов в нужный момент. Причиной развития многих видов злокачественных новообразований является сверхэкспрессия ключевых регулирующих генов

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Источники: FAPESP, Journal Scientific Reports.

(https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(22)00209-3) (https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220520132837.htm)

(https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/about/key-statistics.html)