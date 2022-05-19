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Voyager: Первый суперкомпьютер с AI-ускорителями Habana от Intel вступает в фазу тестовых испытаний
Суперкомпьютер Voyager представляет собой специализированный AI-кластер, включающий в себя как обучающие системы, так и системы обработки информации, построенные на чипах Gaudi и Goya от Habana Labs
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Voyager, экспериментальный вычислительный ресурс, недавно установленный в Суперкомпьютерном центре Сан-Диего (SDSC), полностью готов к работе. Высокопроизводительный и высокоэффективный суперкомпьютер, расположенный в Калифорнийском университете в Сан-Диего и одобренный для производства Национальным научным фондом (NSF), переходит в стадию оперативного тестирования.

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SDSC’s Voyager supercomputer. Credit: SDSC External Relations

Задуманный как система для содействия исследованию новых архитектур в поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в научных и инженерных исследованиях, Voyager представляет собой важный переход от прежних систем NSF, сосредоточенных на предоставлении вычислительных ресурсов для поддержки традиционных приложений и моделей программирования. В отличие от них, новый проект делает акцент на глубокое взаимодействие с сообществом исследователей ИИ и предлагает специализированное аппаратное и программное обеспечение, тесное сотрудничество с командами разработчиков приложений и возможность обмена опытом внутри сообщества.

Главный исследователь проекта Voyager Амит Маджумдар объяснил, что проект Voyager, поддерживаемый NSF, состоит из двух основных этапов: 1) трехлетней тестовой фазы и 2) двухлетней программа по распределению финансирования.

"Этап тестирования сосредоточен на привлечении пользователей, в рамках которого выбранные исследовательские группы будут предоставлять информацию по оценке инновационного оборудования, программного обеспечения, библиотек и портированию приложений машинного обучения (ML) Voyager", - сказал Маджумдар.

Этап тестирования будет проходить под руководством внешнего консультативного совета, который будет способствовать привлечению участников научно-исследовательских коллективов. В течение первых лет в рамках проекта будут проводиться полугодовые семинары и форумы пользователей для обмена накопленным опытом и сплочения участников. Эти подходы помогут разработать базу знаний, примеры наилучшего использования для будущих пользователей и политику по распределению ресурсов.

"Национальный научный фонд рад видеть, что система Voyager переходит в стадию оперативного тестирования", - сказал Маниш Парашар, директор NSF, Управление перспективных киберинфраструктур (OAC). "Исследования в области искусственного интеллекта играют все более важную роль во всех областях науки, инженерных исследований и образования. Voyager, с его специализированными аппаратными и программными возможностями и  глубоким уровнем интеграции,, может стать для сообщества уникальным ресурсом, предоставляя новые возможности для исследований и стимулируя инновации".

По словам Маджумдара, архитектура Voyager включает аппаратные и программные инновации, которые обеспечат прирост производительности и облегчат перенос и разработку моделей ИИ. Voyager состоит из 42 учебных систем ИИ Supermicro X12 Gaudi с 336 процессорами Habana Gaudi, разработанными для масштабирования больших суперкомпьютерных учебных приложений, и 16 процессорами Habana Goya для работы с моделями ИИ. Сетевые возможности Voyager разработаны для поддержки очень больших моделей ИИ. Каждый процессор Gaudi имеет 10 интегрированных портов RoCE (RDMA через конвергентный Ethernet), а 42 вычислительные системы соединены между собой с помощью шести 400 Гбит/с каналов связи в большом неблокирующем коммутаторе Arista.

"Перенос пользовательских приложений был относительно простым", - сказал Маджумдар, добавив, что несколько приложений уже работают на Gaudi и Goya. " Наш опыт показал, что коды потребовали минимальных изменений".

Эксперты SDSC сообщили, что в большинстве случаев производительность комплекса оказалась выше прогнозируемой, что в значительной степени объясняется усовершенствованием программного обеспечения компанией Habana и результатом совместной работы.

"Компания Supermicro рада продолжить поддержку многолетнего проекта SDSC Voyager AI, поскольку он вступает в критически важную фазу тестирования производственных операций", - сказал Рэй Панг, вице-президент Supermicro по поддержке технологий. " Способности Supermicro создавать комплексные решения, включающие в себя сети, вычислительные системы и системы хранения данных, наглядно показывают, как ИИ и HPC-решения для искусственного интеллекта идеально подходят для научных, медицинских и академических исследований".

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Источники: Калифорнийский университет Сан-Диего
(https://habana.ai/training/)
(https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/voyager-supercomputer-enters-testbed-phase)

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