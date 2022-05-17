FDA разрешает сбор образцов на дому с проведением анализа в лаборатории. Пользователь берет мазок из носа в домашних условиях, затем отправляет образец в лабораторию и получает результаты через интернет в течение одного-трех дней

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый тест, предназначенный непосредственно для потребителей и предназначенный для выявления ряда различных респираторных вирусов, включая COVID-19 и грипп. Этот тест - первый в своем роде, одобренный FDA, который предоставляет потребителям доступ к подобным диагностическим средствам без обращения к врачу или необходимости получения рецепта.

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После приобретения набора пользователь берет мазок из носа в домашних условиях, затем отправляет образец в лабораторию и получает результаты через интернет в течение одного-трех дней. Depositphotos

Пандемия COVID-19 коренным образом изменила способы получения доступа к диагностическим тестам. Экспресс-тесты на антиген COVID-19 позволили людям проверить наличие инфекции SARS-CoV-2, не обращаясь к врачу. И вот теперь FDA разрешило проведение первого домашнего теста, который может дифференцировать сразу несколько респираторных вирусов.

Тест разработан компанией Labcorp, специализирующейся на биологических науках, и позволяет обнаружить следы гриппа A и B, SARS-CoV-2 и респираторно-синцитиального вируса (RSV).

В отличие от обычных экспресс-тестов на антигены, этот новый тест использует более традиционную технологию ПЦР (полимеразной цепной реакции). Другими словами, для анализа необходимо отправить мазок из носа в лабораторию.

Набор называется Labcorp Seasonal Respiratory Virus RT-PCR DTC Test и будет доступен в магазинах или онлайн без рецепта. Пользователи будут брать мазок из носа дома, затем отправлять образец в ближайшую лабораторию Labcorp и получать результаты через онлайн-платформу в течение одного-трех дней после передачи материала.

" Несмотря на то, что FDA уже одобрило многие тесты COVID-19 без рецепта, это первый тест, сертифицированный для гриппа и RSV, наряду с COVID-19, в рамках которого человек может самостоятельно определить необходимость проведения анализа, заказать его, собрать образец и отправить его в лабораторию для тестирования без консультации с медицинским работником", - сказал директор Центра FDA по приборам и радиологическому здоровью Джефф Шурен.

Безусловно, данное тестирование не сможет достаточно быстро выдавать результаты для принятия решений о немедленном лечении или изоляции, но знание того, является ли инфекция COVID, гриппом или даже RSV, будет иметь большое значение в долгосрочной перспективе".

Шурен отметил, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США стремится расширить сферу применения диагностических тестов, подобных этому, и надеется, что в будущем быстрые версии тестов будут доступны для людей, которые смогут проводить самодиагностику непосредственно в домашних условиях.

"Быстрые успехи, достигнутые в доступе потребителей к диагностическим тестам, включая возможность сбора образца на дому на грипп и RSV без рецепта, еще на один шаг приближают нас к тестам на выявление этих вирусов, которые можно будет проводить полностью в домашних условиях", - сказал Шурен.

В настоящее время не уточняется, сколько будет стоить тест, но аналогичные тесты от Labcorp стоят 169 долларов США.

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Источники: U.S. Food and Drug Administration FDA

(https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-covid-19-test-available-without-prescription-also)