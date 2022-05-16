В клинических испытаниях препарат оказался более эффективным, чем другие рассматриваемые методы лечения

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый вид лечения диабета 2 типа. Как было установлено, инъекции Mounjaro (тирзепатид), более эффективны для контроля уровня сахара, чем другие существующие методы лечения. Кроме того, недавнее исследование показало, что препарат может быть полезен в качестве терапевтического средства от ожирения.

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Только что одобренный препарат представляет собой еженедельную инъекцию, предназначенную для имитации действия гормона кишечника, способствующего регуляции уровня сахара в крови и подавлению аппетита. Depositphotos

"Принимая во внимание проблемы, с которыми приходится сталкиваться многим пациентам для достижения намеченных показателей сахара в крови, одобрение Mounjaro является значительным прогрессом в области терапии диабета 2 типа", - заявил Патрик Архдикон, доктор медицинских наук MPhil, медицинский работник Центра оценки и исследований лекарственных средств (CDER) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Mounjaro относится к новому классу препаратов для лечения диабета, предназначенных для имитации гормона под названием глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Этот гормон естественным образом выделяется кишечником и, как известно, отвечает за аппетит и регулирует уровень сахара в крови. Первый препарат, нацеленный на этот механизм GLP-1, под торговым наименованием Wegovy (Вегови), был утверждён для лечения диабета 2 типа ещё в 2017 году.

Действие нового лекарства несколько отличается от механизма Вегови. Он был разработан для имитации GLP-1 и ингибирующего полипептида (GIP). Клинические испытания показали, что агонист GLP-1 и GIP двойного действия может быть более эффективным средством лечения диабета 2 типа, чем терапия, направленная только на GLP-1.

Разрешение FDA на применение Мунджаро распространяется только на взрослых с диабетом 2 типа. Препарат также рекомендуется использовать для контроля уровня сахара в крови наряду с диетой и программой физических упражнений.

Интересно, что эти GLP-1-терапевтические препараты недавно были исследованы как сильные средства против избыточного веса. Хотя препарат Wegovy был первоначально одобрен FDA как средство для лечения диабета, последующие клинические испытания показали, что он эффективно справляется с расщеплением жировой ткани у людей не страдающих диабетом. В конце прошлого года FDA одобрило Wegovy в качестве терапии от ожирения.

И вот буквально в прошлом месяце были представлены предварительные данные 3-й фазы крупного клинического исследования, в рамках которого проверялись эффективность Мунджаро против ожирения. Согласно полученным результатам, около двух третей людей с избыточным весом, принимавших высокую дозу Мунджаро в течение года, потеряли около 20 процентов от общей массы тела.

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Источники: FDA, Ely Lilly

(https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-novel-dual-targeted-treatment-type-2-diabetes)

(https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-lillys-mounjarotm-tirzepatide-injection-first-and)