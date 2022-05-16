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Analysis Group: Метавселенная может принести мировой экономике до $3 трлн уже к 2031 году
По оценкам нового отчета, метавселенная может внести 2,8% в мировой ВВП в первое десятилетие своего существования
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Эксперты Analysis Group, одной из крупнейших консалтинговых фирм в мире, проанализировали потенциальные возможности метавселенной и подсчитали, что в течение следующего десятилетия она может принести мировой экономике до 3 триллионов долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте агентства. 

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Thinkhubstudio/iStock

Метавселенная стала предметом жарких дискуссий в прошлом году, когда Марк Цукерберг решил изменить направленность своей социальной сети Facebook. По прошествии нескольких месяцев интерес общественности к этому пространству несколько снизился, однако компании по-прежнему инвестируют в него свое время и деньги. Отчет, по всей видимости, будет являться доказательством последнего. 

О чем говорится в докладе?

Авторы 45-страничного отчета называют метаверс преемником интернета и рассказывают о том, как иммерсивный опыт расширенной реальности (XR) соединит цифровой и физический миры. При этом исследователи отмечают, что "в настоящий момент метавселенной не существует", хотя признают, что технологии, необходимые для ее создания, уже широко используются по всему миру. Пытаясь предсказать влияние metavers на общество, авторы провели аналогию с мобильными технологиями, о которых ещё несколько десятилетий назад никто не знал. Но когда мобильные коммуникации ворвались на сцену, они трансформировали наше общение и привычные способы связи, оказав при этом огромное влияние на экономику.

Влияние метавселенной на мировую экономику 

Согласно отчету, если бы metaverse была введена в эксплуатацию уже в этом году, ее доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) на десятый год, (то есть в 2031 году), была бы самой высокой в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обеспечивая 2,3 процента ВВП этих экономических зон, метаверсия может способствовать увеличению ВВП АТР более чем на 1 триллион долларов, при этом её вклад только в экономику США в 2031 году составит 560 миллиардов долларов. 

Также технология окажет мощное влияние на экономику Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, Латинской Америки, Индии, Африки к югу от Сахары и Канады, и в совокупности с регионами США и АТР будет способствовать увеличению мирового ВВП более чем на 3 триллиона долларов или 2,8%. 

Авторы признают, что на пути к этой реализации существует широкий спектр технических и политических проблем. Одним словом, для того чтобы метавселенная стала реальностью в ближайшем будущем, необходимо "собрать воедино разрозненных деталей, объединенных общей идеей".

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Источники: Analysis Group (https://www.prnewswire.com/news-releases/new-report-estimates-the-metaverse-could-contribute-2-8-to-global-gdp-in-its-first-decade-301543899.html) (https://www.analysisgroup.com/globalassets/insights/publishing/2022-the-potential-global-economic-impact-of-the-metaverse.pdf)

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#метавселенная #мировой ввп
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