Миллиардер Илон Маск хочет продвигать свободу слова в Twitter, но закон Евросоюза "О цифровых услугах" может привести к тому, что именно он будет определять правила игры.

Новый владелец Twitter Илон Маск, возможно, будет вынужден вступить в борьбу с Европейским союзом по поводу полномочий на регулирование его последней игрушки.

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Маск объявил о приобретении Twitter за $44 млрд 25 апреля, заявив, что " свобода слова является фундаментом действующей демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждают проблемы, имеющие жизненно важное значение для будущего человечества".

Но хотя цифровые площадки долгое время были превалирующим местом крупных технологических компаний, в последние месяцы баланс изменился: власти пытаются получить больший контроль над социальными сетями.

23 апреля, за два дня до того, как Маск заключил сделку с Twitter, Евросоюз согласовал Закон о цифровых услугах (DSA), который предоставит ему право контролировать работу платформ по модерации контента, пресечению распространения дезинформации и обеспечению безопасности пользователей. Если платформы не будут соответствовать требованиям, это может привести к запретам или санкциям в размере до 6 процентов от их глобального оборота. Доход Twitter в 2021 году составил 5,08 миллиарда долларов, то есть в случае взыскания штрафа Маску придется выложить до 304,8 миллиона долларов.

Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутреннему рынку, уже заявил, что блок готов обеспечить соблюдение своих норм. " Илон, есть правила", - сказал он сегодня в интервью газете Financial Times.

"Я ожидаю, что Маск поймет, что европейское понимание свободы слова более тонкое, чем более абсолютистская позиция, которой придерживаются многие в США и которой, похоже, придерживается он сам", - говорит Дженнифер Коббе из Кембриджского университета.

Однако не все с этим согласны. "Потенциально Twitter Илона Маска и те изменения, которые, по его словам, он хотел бы видеть, больше соответствуют тому, что написано в DSA, чем текущие бизнес-планы Twitter", - говорит Макс Бевертон-Палмер из Института глобальных изменений Тони Блэра. Ранее Маск заявлял, что намерен сделать алгоритм рекомендаций Twitter открытым, что позволит пользователям лучше понимать, почему им предлагается тот или иной контент. "Это положение есть в DSA", - говорит он.

Если Маск хочет, чтобы Twitter продолжал работать в ЕС, ему придется решить, подчиняться ли новым положениям DSA на глобальном уровне или применять их только в странах Евросоюза. Предыдущие законодательные акты ЕС, такие как Общее положение, о защите данных, стали де-факто глобальным законом, поскольку владельцы платформ применяют их ко всем пользователям.

В этом случае DSA может позволить Маску разрешить возвращение людей, которые ранее были забанены в Twitter. Многие наблюдатели уже восприняли призывы Маска к "усилению позиций свободы слова" как указание на то, что он будет приветствовать возвращение пользователей, которых выгнали с платформы по таким причинам, как подстрекательство к насилию, включая бывшего президента США Дональда Трампа, который основал свою собственную социальную сеть Truth Social. DSA требует, чтобы "пользователям было разрешено оспаривать решения платформы о модерации, обеспечивая правовой механизм восстановления аккаунтов для подвергшихся остракизму клиентов социальных сетей".

Или, возможно, Маск просто проигнорирует требования ЕС. "Его заявления о свободе слова и отмене цензуры выглядят совершенно по-детски и наивно", - говорит Джин Берджесс из Технологического университета Квинсленда, Австралия. "В то же время я не сомневаюсь, что он решит пренебречь любыми нормами и правилами, если посчитает, что это сойдет ему с рук".

Однако Бевертон-Палмер отмечает, что Маск уже ведет бизнес на высокорегулируемых рынках, включая автомобильный (с Tesla), буровой (The Boring Company, которая планирует прокладывать тоннели под землей для массового общественного транспорта) и космический ( посредством SpaceX). "Здесь гораздо больше совпадений с регулятивной надстройкой, созданной Евросоюзом, чем может показаться на первый взгляд", - говорит он.

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Источники: Newscientist