Возможно, наука нашла способ остановить нейродегенеративные заболевания, лишающие людей способности двигаться

Множественная системная атрофия (или МСА) - довольно редкое нейродегенеративное заболевание, но его последствия являются довольно разрушительными. Симптомы обычно появляются, когда человеку уже далеко за пятьдесят. В течение следующих пяти-десяти лет пациенты теряют контроль почти над всеми своими мышцами, а некоторые из них испытывают опасное для жизни снижение кровяного давления при попытках встать или сдвинуться с места. Такое состояние называется ортостатической гипотензией. В конечном итоге люди с МСА вообще теряют способность управлять своим телом.

реклама

EPFL / Jimmy Ravier

До сегодняшнего дня. В новом исследовании, опубликованном 6 апреля в New England Journal of Medicine, швейцарские ученые описывают электронный имплантат спинного мозга, который помог женщине, прикованной к постели из-за МСА, снова ходить.

"Мы уже видели, как этот вид терапии может применяться к пациентам с травмой спинного мозга", - сказала в пресс-релизе Жослин Блох, нейрохирург из Университетской больницы Лозанны в Швейцарии и соавтор исследования. "Но теперь мы можем изучить возможности применения препарата для лечения нарушений, вызванных процессами нейродегенерации. Это первый случай, когда нам удалось улучшить регуляцию кровяного давления у людей, страдающих МСА".

Ранее Блох и ее команда уже использовали свое устройство для успешной активации нервов, у людей с травмами спинного мозга. В последнем исследовании женщина, страдающая от особого типа МСА (МСА-П), вызывающего симптомы, похожие на болезнь Паркинсона, использовала имплантат для коррекции ортостатической гипотензии.

Как правило, нервная система путем повышения артериального давления стимулирует кровеносные сосуды нижней части тела на доставку, насыщенной кислородом крови. Деградация нервной системы при МСА-П препятствует передаче этих сигналов. Как правило, пациенты теряют сознание и даже не могут самостоятельно встать. Женщина, участвовавшая в новом исследовании из-за постоянных обмороков, была прикована к постели в течение 18 месяцев.

Новый имплантат, установленный непосредственно в спинной мозг пациента, устраняет эту проблему, подавая электрические сигналы, которые активируют нервные окончания, контролирующие и регулирующие кровяное давление во время движения. После активации имплантата женщина с MSA-P смогла практически сразу подняться, а через некоторое время, используя ортопедические ходунки, смогла пройти расстояние в несколько сотен метров.

Несмотря на то, что этот электронный имплантат является настоящим прорывом для пациентов, страдающих от MSA-P и, возможно, других неврологических заболеваний, он все же не является лекарством. К тому же его клинические преимущества наблюдались пока только у одного пациента.

Результаты "следует интерпретировать с особой осторожностью, так как это был единичный случай, без слепого тестирования или контрольной группы, поэтому существует большая вероятность предвзятости", - заявил журналу LiveScience доктор Хосе-Альберто Пальма, невролог из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета. "Кроме того, необходимо отметить, что несмотря на то, что имплантат улучшил качество жизни пациентки, он не устранил ее основное нейродегенеративное заболевание, которое является смертельным", - отметил Пальма.

И все же, Блох и ее команда планируют продолжить исследования, направленные на создание коммерчески доступного устройства для пациентов с МСА.

"Первоначально эта технология была разработана для обезболивания, а не для подобного применения", - сказал в пресс-релизе Грегуар Куртин, нейробиолог из Федеральной политехнической школы Лозанны и соавтор исследования. "В дальнейшем совместно с компанией Onward Medical мы планируем разработать систему, направленную именно на ортостатическую гипотензию, которая может помочь людям, страдающим от этого расстройства".

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Источники: New England Journal of Medicine, National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), Livescience

(https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2112809)

(https://www.livescience.com/spinal-implant-for-multiple-system-atrophy)

(https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Multiple-System-Atrophy)

(https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/espace-pro/journalistes/communiques-de-presse/detail/electronic-implant-reactivates-spinal-cord-nerves-of-a-patient-with-parkinsons-type-disease)