Независимы авиаперевозчик JetSuiteX (JSX) станет первой авиакомпанией, предоставляющей клиентам услуги беспроводного доступа в Интернет от Starlink

На днях космическая компания SpaceX нашла новое применение для своего спутникового интернета Starlink, заключив соглашение с независимой авиакомпанией JSX о предоставлении клиентам Wi-Fi на борту самолета уже в конце текущего года. Это событие сделает авиакомпанию первой, которая будет предоставлять интернет-услуги Starlink от SpaceX, которая постоянно развивает свою технологию, выводя на орбиту новые космические аппараты.

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Независимый авиаперевозчик JetSuiteX (JSX) станет первой авиакомпанией, предоставляющей клиентам услуги беспроводного доступа в Интернет от Starlink. JSX

После запуска первой группы спутников в в мае 2019 года SpaceX стремительно наращивает свою группировку в попытке полностью охватить планету высокоскоростным интернетом. В настоящее время на орбите находится около 2 000 спутников Starlink, и в будущем планируется развернуть еще несколько десятков тысяч, несмотря на то, что программа имеет немало противников, заявляющих о ее негативном влиянии на качество ночного неба.

В любом случае, SpaceX не останавливается на достигнутом и даже недавно представила премиум-вариант для VIP-пользователей. Кроме того, корпорация занимается разработкой способов внедрения своей технологии на коммерческих летательных аппаратах. По данным издания Wall Street Journal, на этой неделе компания провела тестовые испытания сервиса на нескольких авиалайнерах, и среди них были самолеты авиакомпании Delta Airlines.

Однако именно JetSuiteX станет первым таким перевозчиком, которая уже заявила, что "услуга будет бесплатной для каждого клиента на борту самолета, как только она будет запущена в конце этого года". Авиакомпания называет себя "hop-on jet service" (обслуживание на самолете), функционируя, как перевозчик на коротких расстояния и предлагая 30-местные чартерные рейсы между городами Соединенных Штатов,, включая Лас-Вегас, Финикс и Окленд.

Буквально вчера СМИ сообщали о том, что Соединенное Королевство рассчитывает на помощь частной космической компании SpaceX в реализации планов по выводу на орбиту солнечной энергетической установки стоимостью более 20 миллиардов долларов США. В рамках проекта под названием Space Energy Initiative (SEI) Великобритания планирует запустить первый демонстрационный орбитальный аппарат космической солнечной энергосистемы уже к 2030 году и ввести его в эксплуатацию не позднее 2035 года.

Источники: JSX (Твиттер), Wall Street Journal

(https://twitter.com/flyjsx/status/1517247913692442624)

(https://www.wsj.com/articles/delta-air-lines-tested-spacexs-starlink-internet-for-planes-delta-ceo-says-11650316287)

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