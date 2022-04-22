Первый демонстратор может достичь орбиты уже к 2030 году

Правительство Великобритании рассматривает возможность строительства орбитальной солнечной электростанции стоимостью 16 млрд фунтов стерлингов ( примерно 20,8 млрд долларов США). Об этом сообщает TheNextWeb со ссылкой на источник.

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3DSculptor/iStock

Недавно правительство опубликовало свой инновационный портфель Net Zero, в котором есть раздел, посвященный космической солнечной энергетике. Это одно из нескольких потенциальных решений, направленных на то, чтобы помочь стране достичь своей цели - нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Проект под названием Space Energy Initiative (SEI) направлен на создание первой космической электростанции уже к 2035 году. Член парламента Великобритании Марк Гарнье недавно высказал предположение, что компания SpaceX может поднять на орбиту предлагаемый солнечный спутник.

Передача электроэнергии на Землю

Великобритания не первая страна, предложившая космическую солнечную энергетику. В прошлом году Китай также объявил о намерении испытать технологию, которая позволит собирать солнечную энергию с орбиты и передавать ее на наземную электростанцию с помощью мощного концентрированного луча.

Идея правительства Великобритании по созданию космической солнечной электростанции предусматривает использование спутника, оснащенного солнечными панелями, которые будут передавать энергию на Землю с помощью высокочастотных радиоволн. На земле антенна будет использоваться для преобразования этих радиоволн в электричество, прежде чем оно будет передано в энергосистему страны.

В отличие от существующих на Земле солнечных электростанций, которые зависят от погодных условий и вырабатывают электроэнергию только в дневное время, орбитальная солнечная электростанция может работать на геостационарной орбите и получать солнечное излучение 24 часа в сутки.

Солнечная энергетика космического базирования

Однако есть несколько серьезных препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем орбитальная космическая станция Великобритании станет реальностью. Во-первых, как и в случае с китайской космической электростанцией, необходимо провести испытания, чтобы убедиться в безопасности технологии. Главные вопросы, на которые необходимо ответить, заключаются в следующем: как высокочастотный энергетический луч повлияет на связь, управление воздушным движением и самочувствие жителей близлежащих районов? До сих пор Китай проводил испытания с использованием воздушных шаров на высоте до 300 метров, а в ближайшем будущем планирует перейти к экспериментам на 20 километровой отметке с использованием дирижабля.

Стоимость и выбросы при выводе на орбиту такой большой станции также являются потенциальным препятствием для проекта, направленного на снижение расходов на возобновляемые источники энергии и достижение климатических целей. Именно в этой ситуации Великобритания надеется на помощь SpaceX - ведущей мировой компании по запуску спутников. В интервью газете Daily Express член парламента от консерваторов Марк Гарнье недавно сказал: "Для того чтобы вывести спутники на орбиту, потребуется несколько десятков запусков, и к тому же туда еще нужно доставить сборочный модуль".

"Вот здесь-то и придет на помощь SpaceX с ее действительно большими пусковыми возможностями. Нам нужны именно такие крупные пусковые установки, которые могли бы доставлять тяжелые полезные грузы на низкую околоземную орбиту", - отметил Гарнье, председатель консультативного совета SEI.

Благодаря своей технологии многократного использования первой ступени компания SpaceX добилась значительного снижения стоимости запусков и вскоре она намерена сократить ее еще больше с помощью полностью многоразовой ракеты-носителя Starship.Хотя маловероятно, что частная космическая компания заключит какое-либо соглашение с SEI, поскольку она все еще дорабатывает свою технологию, и ей еще далеко до того, чтобы вывести какую-либо технику на стартовую площадку. Тем не менее, SEI планирует запустить первый орбитальный демонстратор космической солнечной энергосистемы уже к 2030 году.

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Источники: Space Energy Initiative,TheNextWeb, Daily Express (https://spaceenergyinitiative.org.uk/) (https://thenextweb.com/news/uk-wants-to-build-massive-solar-station-in-space-how) (https://www.express.co.uk/news/science/1596505/musk-uk-power-station-space-energy-initiative-spacex)