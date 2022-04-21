Lincoln планирует выпустить на рынок несколько новых электромобилей уже к 2026 году

Недавно компания Lincoln - элитный автомобильный бренд, принадлежащий концерну Ford объявила о своем намерении вывести на рынок четыре новых электромобиля к 2026 году, а также представил концепт-кар Lincoln Star. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источник.

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Недавно представленный концепт-кар Star Concept от Lincoln. Lincoln Motor Company

За более чем 100 лет работы на автомобильном рынке Lincoln Motor Company была известна как производитель роскошных автомобилей. Поскольку автомобильную промышленность ждут большие перемены, Lincoln планирует перейти на электромобили (EV), но при этом намерена сохранить свою фирменную черту - привнести в свою продукцию лучшие в своем классе предметы роскоши. Во время презентации концепт-кара компания продемонстрировала свое видение будущих автомобилей.

Концепт Lincoln Star

Раскрывая информацию о концепте, компания Lincoln стремится переместить обсуждение электромобилей от дальности хода и времени зарядки батарей к вопросу о том, что именно они могут предложить в качестве увлекательного путешествия. Со своей стороны, Lincoln стремится удовлетворить как минимум три ваших чувства , играя со светом, звуком и ароматами автомобиля, обеспечивая более комфортные ощущения от вождения.

Как сообщает The Verge, Lincoln планирует включить в автомобиль три режима регулировки настроения: один для спокойного утра, другой для бодрости в течение дня, а третий для вечерней релаксации, чтобы помочь пассажирам в автомобиле расслабиться.

Распашные двери, шикарный стиль кузова, привлекательный аэродинамический профиль и дополнительные отделения в виде ящиков спереди - вот еще несколько причин, по которым кто-то захочет приобрести этот футуристический автомобиль.

То ли потому, что это концепт-кар, то ли просто потому, что компания не хочет выдавать слишком много информации на столь ранней стадии, Lincoln не упоминает ни о трансмиссии, ни о блоке батарей, которыми будут оснащаться эти автомобили.

Двигатель от Ford

Нет необходимости говорить о том, что автомобиль будет оснащен двигателем Ford, который теперь имеет не одну, а целых две платформы для производства электромобилей. К примеру, Ford F-150 Lightning - достойный внедорожник, на котором уже построен Lincoln Navigator. В качестве альтернативы существует Mustang Mach-E, который также может быть доработан в соответствии со стилем Lincoln.

Как сообщает издание The Verge, ранее Lincoln рассчитывала на сотрудничество со стартапом Rivian для создания своих электрических внедорожников, однако из-за пандемии этим планам не суждено было сбыться. Позже Lincoln рассматривал возможность выпуска как минимум пяти новых SUV с аккумуляторным питанием до конца 2026 года. По данным Reuters, в это число входят аккумуляторные модели, которые заменят или дополнят Lincoln Corsair, Nautilus и Aviator.

В конце концов, Lincoln только что запустил новый Navigator на американском рынке и новый Zephyr в Китае. Так что у компании определенно есть в запасе некоторое время для запуска своих новых электромобилей.

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Источники: Theverge, Reuters

(https://www.theverge.com/2022/4/20/23034812/lincoln-electric-ev-2025-star-concept-reveal)

(https://www.reuters.com/technology/exclusive-fords-lincoln-brand-launch-full-slate-electric-suvs-by-2026-sources-2022-02-10/)