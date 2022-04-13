Если потенциальные инопланетяне в созвездии Водолея действительно получат послание землян, ответ на него будет получен примерно через 80 лет

Периодическая система химических элементов и музыка с фестиваля, посвященного проблемам изменения климата, вошли в состав послания, которое планируется отправить в соседнюю звездную систему, сообщается в пресс-релизе астрономов из проекта Messaging Extra-Terrestrial Intelligence (METI).

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В отличие от программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) рассчитанной на поиски внеземных цивилизаций, METI направлена на передачу сообщений потенциальным "братьям по разуму". Так в 2017 году организация передала радиосигнал из норвежского города Тромсо, который также состоял из нескольких музыкальных образцов и базового курса по геометрии.

Инопланетная планетарная система. Elen11/ iStock

В поисках инопланетной жизни

И вот теперь, спустя пять лет, организация намерена отправить сообщение в звездную систему TRAPPIST-1, расположенную на расстоянии около 39 световых лет от Земли. Эта экосистема состоит из семи планет, из которых, по меньшей мере, три из них находятся в так называемой зоне Голдилока - области вокруг звезды, где наиболее вероятно присутствие жидкой воды, которая, как известно, может служить источником жизни.

Для достижения поставленной задачи необходимы очень мощные передатчики, способные посылать сигналы на огромные расстояния. В связи с этим астрономы METI будут использовать станцию спутниковой связи Goonhilly Satellite Earth Station в Корнуолле, Великобритания.

Чтобы убедиться, что сообщение будет получено полностью, оно будет передано в четырех различных фазах на одной и той же частоте. Чтобы отличить, что сигнал искусственный, он начнется с серии всплесков, которые не встречаются в естественных радиоволнах, сообщает New Scientist.

Послание

Дуглас Вакоч президент METI заявил, что передача будет сформирована из серии коротких импульсов, посылаемых в четырех разных фазах одной и той же частоты. Для того, чтобы идентифицировать сигнал как искусственный, он будет начинаться с серии всплесков, никогда ранее не встречающихся в естественных радиоволнах. Затем в послании будут описаны простые вычисления, изложены детали периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева и ретранслированы изображения атомной структуры, после чего будет включено несколько музыкальных композиций.

Все это предпринимается для того, чтобы объяснить в универсальных химических терминах надвигающийся на нас экологический кризис. Чтобы добавить избыточность к передаваемым данным, в сообщение включены музыкальные произведения. Среди них будут короткие клипы с музыкального фестиваля "Стихия", который проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе Аральского моря, которое за последние десятилетия практически пересохло, а на его месте появилась пустыня.

Если потенциальные инопланетяне в созвездии Водолея все-таки получат сообщение землян и решат на него ответить, то ответ него придет примерно через 80 лет. В будущем, METI планирует отправить аналогичное послание на экзопланету K2-18b, расположенную примерно в 124 световых годах от Земли.

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Источники: METI, Newscientist

https://www.newscientist.com/article/2315676-group-that-wants-to-contact-aliens-will-transmit-to-trappist-1-system/

http://meti.org/en/blog/scientists-and-musicians-will-transmit-radio-messages-nearby-star-attempting-make-first-contact