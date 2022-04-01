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METI: Ученые NASA подготовили очередное послание для инопланетян
Как мы будем общаться с инопланетянами? Группа международных исследователей попыталась ответить на этот вопрос.
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Как мы будем общаться с инопланетянами?

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На этот вопрос попыталась ответить группа международных исследователей под руководством Джонатана Цзяна из Лаборатории реактивного движения NASA, сообщает журнал Scientific American.

Несмотря на то, что нам еще только предстоит найти внеземную жизнь, в последнее время эти поиски набирают обороты благодаря таким проектам, как китайская миссия FAST и телескоп NASA James Webb. Учитывая это, команда Цзяна из NASA в своей новой работе изложила концепт послания, направленного на разумные инопланетные формы жизни.

Массив телескопа Аллена. SETI*

"Маяк в Галактике"

13-страничная статья под названием "Маяк в Галактике" представляет собой базовое введение в математику, химию и биологию в том виде, в котором их понимают люди. Статья сильно вдохновлена работой, которая была проделана в связи с посланием Аресибо 1974 года - нашумевшей в свое время попыткой связаться с инопланетянами посредством межзвездного радиосообщения.

В своей новой работе команда Цзяна указала такие детали, как лучшее время года для передачи сообщения и потенциальные цели послания, включая плотное кольцо звезд вблизи центра галактики Млечный путь. Важной особенностью этого сообщения является обратный адрес, который позволит любому получателю определить точное местоположение Земли и отправить свое собственное сообщение. Будем надеяться, что это сообщение не будет перехвачено разумным видом, способным уничтожать солнечные системы с помощью "доменной стены".

"Мотивацией для создания проекта было желание передать максимальное количество информации о нашем обществе и человеческом роде в минимальном объеме сообщения", - объясняет Цзян. "С развитием цифровых технологий мы можем сделать всё гораздо лучше, чем в сообщении Аресибо в 1974 году".

Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) в Китае,

Как инопланетяне поймут новое послание?

Каждый, кто смотрел прекрасный научно-фантастический фильм "Прибытие", знает, что одной из первых задач чиновников, наблюдающих за общением с инопланетянами, являлся поиск лингвиста мирового класса, который помог бы расшифровать их язык и наладить контакт.

В отличие от фильма, исследователи NASA решили сделать свое сообщение максимально простым для расшифровки гипотетическим внеземным интеллектом, который не имеет ни малейшего представления о нашем языке или системах счисления. Ученые решили представить свое послание в виде растровой карты - носителя информации, использующего двоичный код для создания пиксельного изображения.

"Основная идея заключается в том, что, если на Земле зрительное восприятие эволюционировало в течение многих лет, значит, у инопланетян оно тоже должно быть", - говорит Дуглас Вакоч, президент METI** (Messaging Extraterrestrial Intelligence International), некоммерческой организации, занимающейся изучением способов общения с представителями других форм жизни.

Новое сообщение "Маяк в Галактике" также основано на другом радиопослании под названием Cosmic Call, который транслировался с радиотелескопа РТ-70 в 2003 году. В этом послании был изображен растровый "алфавит", использующий спин-флип переход атома водорода для обозначения понятия времени, а также указывалась дата, когда информация  была отправлена с Земли. Кроме того, в послании подготовленным командой Цзяня, есть изображение мужчины и женщины, а также карта поверхности Земли и наш точный космический адрес.

Цзянь и его команда предлагают отправить свое сообщение либо с массива телескопов Аллена в Северной Калифорнии, либо с пятисотметрового сферического радиотелескопа с апертурой (FAST) в Китае. Однако оба этих телескопа придется модифицировать и оснастить оборудованием, которое позволит транслировать сигналы, поскольку в настоящее время они способны только наблюдать за космосом. Если Цзяну и его команде все же удастся передать свое послание, человечество отправит в космос еще один сигнал в надежде, что инопланетяне смогут его обнаружить, хотя это может произойти через много-много лет.

*SETI - общее обозначение проектов и мероприятий по поиску инопланетных цивилизаций и вероятному вступлению с ними в контакт. Википедия.
**METI - попытка передачи межзвездных сообщений от человечества к вероятным разумным существам за пределами Солнечной системы. Википедия.

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Источники: Scientific American
https://www.scientificamerican.com/article/researchers-made-a-new-message-for-extraterrestrials/

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#nasa #млечный путь #инопланетяне #внеземные существа #маяк в галактике
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