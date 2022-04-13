Она весит всего 54 грамма и предназначена для установки на квадрокоптеры

Если у вас есть экшн-камера, вы, вероятно, хотя бы раз задумывались о том, чтобы установить ее на какой-нибудь квадрокоптер. Но, к сожалению, многие камеры слишком тяжелы, чтобы летать по воздуху... И вот тут-то на помощь приходит GoPro Hero10 Black Bones.

Hero10 Black Bones - это самая легкая камера GoPro, вес которой составляет всего 54 грамма. GoPro реклама

Камера Bones, заявленная как "самая легкая модель GoPro за всю историю компании", весит всего 54 грамма. Для сравнения, обычная Hero10 Black весит 153 грамма. Даже снятая с производства экшн-камера GoPro Session, которая представляла собой маленький кубик с объективом, весила 74 грамма.

Неудивительно, что размеры Bones также несколько меньше, чем у стандартной Hero10. Если быть точнее, она на 3,8 мм уже, на 4,6 мм тоньше и на 3,8 мм короче.

Как и ее, более крупный собрат, Bones оснащена 1/2,3-дюймовой матрицей, чипом GoPro GP2 и системой цифровой стабилизации изображения HyperSmooth 4.0. При помощи программного обеспечения ReelSteady от GoPro можно добавить дополнительную стабилизацию на этапе постпродакшн.

GoPro Hero10 Black Bones комплектуется сменной крышкой, блендой и чехлом для объектива. GoPro

По сравнению с другими моделями, видеокамера Bones теперь может снимать видео с разрешением 5,3K при 60 кадрах в секунду. Для высокоскоростной съемки доступны режимы 4K 120 кадров в секунду и 2,7K 240 кадров в секунду. Кроме того, аппарат позволяет делать 19,6-мегапиксельные фотографии.

Управление камерой Bones осуществляется с помощью двух встроенных в корпус кнопок, приложения GoPro Quick, беспроводного пульта GoPro или пульта дистанционного управления дрона. Питание осуществляется от аккумулятора беспилотного летательного аппарата, поэтому время работы может существенно варьироваться. Кстати, представители компании утверждают, что для первоначальной настройки устройства потребуется выполнить некоторые операции по работе с паяльником.

GoPro Hero10 Black Bones уже доступна в продаже по цене 399,98 долларов США. Кадры, снятые с помощью этой камеры, можно увидеть в представленном ниже видеоролике.

GoPro: представляет HERO10 Black Bones

Встречайте GoProHERO10 Black Bones - идеальную FPV-камеру. При весе всего 54 г, Bones может похвастаться тем же революционным качеством изображения и молниеносной частотой кадров видео, что и HERO10 Black, но при этом она заключена в тонкий корпус, разработанный специально для полетов. Она гармонично интегрируется с новым GoPro Player и настольным приложением ReelSteady и оснащена сменным объективом, совместимым с ND-фильтрами.





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Источники: GoPro

https://gopro.com/en/us/shop/cameras/hero10-black-bones/CHDBO-101-master.html