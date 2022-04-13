Компания Tesla в очередной раз показала свой электрический пикап Cybertruck, и хотя изменения в дизайне никого не порадовали, характеристики автомобиля производят сильное впечатление.

Компания Tesla планирует укрепить свои позиции в качестве самого продаваемого производителя электромобилей, расширив свой модельный ряд за счет пикапа, являющегося одним из самых популярных вариантов кузова в США.

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Когда Tesla в 2019 году впервые представила Cybertruck, многие из нас были удивлены, увидев странный угловатый автомобиль, изготовленный из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам и вмятинам.

Недавно генеральный директор Tesla Илон Маск на мероприятии Rodeo Party, посвященном открытию гигафабрики Tesla в Остине, штат Техас, после многочисленных задержек объявил, что Cybertruck будет готов к серийному производству только в 2023 году.

Tesla Cybertruck. Tesla

Почему Tesla Cybertruck такой уникальный?

Производитель электромобилей утверждает, что Cybertrucks с одним двигателем будет разгоняться с нуля до 100 километров в час за 6,5 секунды и развивать максимальную скорость 177 километров в час. Двухмоторный Cybertruck достигнет скорости в 100 км/час за 4,5 секунды, а его максимальная скорость будет ограничена 193 км/час. Наконец, самая мощная модель с тремя электродвигателями, предназначенная для любителей острых ощущений, сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, при этом ее максимальная скорость достигнет 210 км/час.

Все три модели Cybertruck оснащены регулируемой пневматической подвеской, которая может очень быстро увеличивать клиренс автомобиль на высоту до 40,6 сантиметров. Кроме того, электрический пикап имеет углы въезда 35 градусов и съезда 28 градусов, что делает его достаточно серьезной машиной для бездорожья.

Буксировочная способность Cybertruck также впечатляет: Cybertruck с одним двигателем имеет максимальную тяговую мощность 7 500 фунтов (3 400 кг), Cybertruck с двумя двигателями - 10 000 фунтов (4 500 кг), а электропикап оснащенный тремя двигательными агрегатами способен развить максимальную тяговую мощность в 14 000 фунтов (6 350 кг).

Ну и куда же без аккумуляторов! Несмотря на то, что Tesla пока не раскрыла все характеристики батарей, уже известно, что запас хода Cybertruck зависит от количества двигателей. Итак, модель с одним двигателем обладает запасом хода в 250 миль (примерно 400 км), с двумя двигателями около 300 миль (более 480 км), а с тремя двигателями - более 500 миль ( свыше 800 км) на одной зарядке.

Конструктивные модификации Cybertruck

Те, кому довелось участвовать в открытии выставки, имели возможность воочию увидеть новый дизайн Cybertrucks. И надо сказать, что многие участников выставки, остались недовольны его внешним видом. Люди утверждают, что отделка Cybertruck смотрится не лучшим образом, его двери отличаются по цветовой гамме от остальной части кузова, да и вся задняя часть при ближайшем рассмотрении выглядит как-то странно.

Все элементы, образующие крышу, не выровнены, все согнуто под странными углами, в результате чего видны огромные щели между пластинами. Крыша не прилегает к оконным порогам, которые в свою очередь неплотно прилегают к окнам. Но зато автомобиль получил почти двухметровый багажник.

Cybertruck по-прежнему остается самым футуристическим пикапом, если не считать наличия зеркал, уникальных шин, переднего лобового стекла с изменившейся конфигурацией и нескольких мелких доработок.

Сколько стоит Tesla Cybertruck?

Заднеприводный Cybertruck с одним электромотором будет стоить $39 900, а модели с двумя и тремя электромоторами и полным приводом обойдутся покупателям в $49 900 и $69 900 соответственно.

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Нам остается только дождаться результатов тестирования и посмотреть, как Cybertruck будет конкурировать с такими аппаратами как GMC Hummer EV, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV и Ford F-150 Lightning.