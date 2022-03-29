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В ОАЭ построили самый большой в мире Hummer H1 размером с двухэтажный дом
Новый Hummer EV был разработан, чтобы преодолеть зависимость автомобиля от бензина, но у владельца этого автомобиля совершенно другие планы. Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян, миллиардер, член эмиратской королевской семьи, построил себе на заказ монстр-трек Hummer H1 размером с дом.
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Как сообщает Times of India, шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян владеет самым большим в мире автомобилем Hummer H1, и это еще не все.

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Невероятная машина высотой в 21 фут (6,5 метра) и с двумя этажами внутри представляет собой настоящий дом на колесах. Полностью управляемый автомобиль под названием Hummer H1 X3 оснащен лестницей, гостевыми помещениями и даже уборной.

Грузовик не будет регулярно использоваться на дорогах и будет выставлен в Музее истории внедорожников Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах - так что защитники окружающей среды могут вздохнуть с облегчением.

Source: Sharjah Off Road History Museum

 

Огромная машина имеет длину 46 футов (14 метров), ширину 20 футов (6 метров) и высоту 21,6 фута (6,5 метра), что делает ее в три раза больше обычного Hummer H1 и почти в 27 раз больше его по объему, сообщает музей.

Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян, также известный как "Радужный шейх", является миллиардером, членом эмиратской королевской семьи, которому принадлежит рекорд Гиннесса по самой большой коллекции полноприводных автомобилей в мире, насчитывающей в общей сложности 718 машин.

Source: Sharjah Off Road History Museum

 

Hummer H1 X3 работает на четырех дизельных двигателях и может развивать максимальную скорость 19 миль в час. Он был изготовлен на основе рамы грузового автомобиля-амфибии LARC-LX армии США и имеет стальной корпус. Интерьер автомобиля пока находится в стадии разработки, но на первом этаже есть туалет и раковина, а на втором - отдельная гостевая зона.

Этот массивный Hummer H1 - не первый внедорожник в коллекции "Радужного шейха". У него также есть специально сконструированная копия Dodge Power Wagon, в которой находятся четыре спальни с кондиционерами, кухня, гостиная, ванная комната и внутренний дворик.

Source: Sharjah Off Road History Museum

 

Музей истории внедорожной техники Шарджи расположен в 30 км к северу от Дубая. Если коллекция пополнится еще одним массивным грузовиком, то можно не удивляться, что музей будет размещен на Airbnb* как одна из причудливых новинок для отдыха. Администраторам просто придется следить за тем, чтобы постояльцы не уехали вместе с их гостевыми жилищами.

Пока General Motors занята выпуском нового EV Hummer для снижения выбросов углекислого газа, шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян, по сути, создал версию Hummer H1 в виде монстр-трака. Это великолепная машина, займет почетное место в богатой коллекции полноприводных автомобилей музея внедорожной истории в Дубае.

*Airbnb - онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Википедия

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Источники: Times of India
https://timesofindia.indiatimes.com/auto/cars/worlds-largest-hummer-22-feet-tall-and-it-uses-one-diesel-engine-for-each-wheel/articleshow/90417833.cms

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