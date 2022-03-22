В мае 2021 года компания Ford впервые представил свой полностью электрический пикап F-150 Lightnin. В зависимости от комплектации и емкости аккумулятора ожидалось, что запас хода автомобиля составит от 230 до 300 миль (от 370 до 483 км). И если, по данным EPA, первая цифра соответствует действительности, то вторая оказалась несколько заниженной и при максимальной комплектации теперь равняется 320 милям (515 километрам).
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На днях компания Ford с гордостью объявила о завершении заключительного этапа испытаний в рамках программы EPA, результаты которых оказались гораздо выше ожидаемых. Расчетная дальность пробега в 320 миль (515 км) относится к вариантам Lightning Pro с аккумулятором увеличенной емкости, а также к комплектациям XLT и Lariat. Флагманская версия Lightning Platinum также получила батарею с увеличенным запасом хода.
В результате испытаний ни одна из моделей Lightning не снизила свои показатели по сравнению с первоначальными требованиями Ford, при этом самые бюджетные варианты, оснащенные батареями стандартного диапазона, уложились в заявленные 230 миль (370 км).
Тестирование EPA было заключительным этапом перед началом серийного производства пикапа и первыми поставками, запланированными на весну 2022 года. Стоимость версии Pro начинается от 40 тысяч долларов, более дорогие комплектации XLT и Lariat со стандартной дальностью хода в 230 мили стартуют от 54 669 долларов США. Базовая цена на XLT и Lariat с увеличенным запасом хода составит $74 169. Цены на флагманскую модель Lightnin Platinum начинается от $92 569, включая стоимость доставки.
Все модели F-150 Lightning являются полноприводными и оснащены двумя электродвигателями развивающими максимальную мощность в 426 лошадиных сил (318 кВт) при подключении к литий-ионной батарее стандартного объема и до 563 лошадиных сил (420 кВт) при питании от батареи увеличенной емкости.
Кроме того, в случае отключения электричества, с помощью системы Ford Intelligent Backup Power новый пикап сможет обеспечить электроэнергией небольшой коттедж в течение трех дней.
Источники: Ford
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2022/03/21/ford-f-150-lightning-epa-estimated-range.html