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Когнитивные навыки - это набор умственных способностей, связанных с тем, как наш мозг работает с информацией об окружающем нас мире - включая прошлый опыт - то, что мы воспринимаем органами чувств, наши мысли и рассуждения.

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Несмотря на то, что слово " когниция" относится к действию или процессу приобретения знаний, когнитивные функции также могут осуществляться с помощью ранее полученных знаний. Примеры когнитивных навыков включают кратковременную и долговременную память, создание и обработку языка, способность решать проблемы и делать прогнозы на основе распознавания образов.

Мозг человека с нервными окончаниями. Source: Ars Electronica/Flickr

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Большинство из этих когнитивных навыков в конечном итоге опираются на память. Но есть и такие, которые от нее не зависят, например, внимание, эмоциональная регуляция и восприятие.

Изучение человеческого познания называется когнитивной наукой. Это междисциплинарная область, которая фокусируется на изучении человеческого разума и его процессов. Она опирается на такие области, как философия, психология, антропология, нейронаука, лингвистика и даже искусственный интеллект и информатика.

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Когнитивная наука пытается объяснить, как мы учимся и понимаем вещи, как мы оцениваем ситуации и принимаем решения, как мы планируем дела и решаем проблемы и т.д. Для этого ученые-когнитивисты используют различные виды экспериментов, сканирование мозга и вычислительные модели.

Source: Public Domain Pictures

Сколько всего существует когнитивных навыков?

Существует несколько типов и подтипов когнитивных навыков.

1. Внимание. Внимание - это когнитивный навык, который можно разделить на следующие подтипы:

Устойчивое внимание. Способность уделять внимание в течение длительного периода времени.

Сфокусированное внимание. Внезапное внимание к определенному стимулу, например, громкому звуку или яркой вспышке света.

Избирательное внимание. Способность сосредоточиться на чем-то одном, игнорируя все остальные стимулы вокруг нас.

Переключающееся внимание. Способность переключать внимание между двумя или более видами деятельности.

Распределенное или ограниченное внимание. Способность, которая позволяет нам работать в режиме многозадачности, позволяя нам концентрироваться на двух или более вещах одновременно. Это похоже на переключающееся внимание, но вместо того, чтобы переключать фокус, при разделенном внимании люди реагируют на разные стимулы одновременно.

Воспитанники школы в Банжуле, Гамбия. Source: H2O Alchemist/Flickr

2. Память. Включает в себя акт вспоминания различных видов информации, от событий прошлого до образов и ощущений. Ученые спорят о том, как именно следует делить память, но выделяют три основные категории: кратковременную, долговременную и сенсорную.

Кратковременная память. Также известная как первичная или активная память, она сохраняет информацию временно, только пока вы ее используете или в течение короткого периода времени после этого. Ее также называют рабочей памятью.

Долгосрочная память. Эта память сохраняет информацию в течение длительного времени. Долгосрочная память часто делится на явную и неявную. Явные долговременные воспоминания - это те, на формирование и запоминание которых мы сознательно тратим время, например, имена и номера телефонов или учебная информация. Явные воспоминания могут быть эпизодическими или семантическими - они формируются на основе конкретных эпизодов или событий, или общих фактов и информации, которые вы узнаете со временем. Неявные воспоминания формируются бессознательно и могут влиять на то, как мы думаем и ведем себя, например, обучение двигательным навыкам, таким как езда на велосипеде, и воспоминание о том, как это делается, даже после того, как вы много лет не ездили на велосипеде. В долговременной памяти есть и более связанные с памятью когнитивные навыки, такие как ассоциативная память (способность узнавать и/или запоминать что-то, связывая это с чем-то другим) и контекстуальная память (способность запоминать что-то через детали контекста этого воспоминания).

Сенсорная память. Она позволяет помнить ощущения после окончания процесса стимуляции, например, запоминание ощущений от прикосновения человека или запаха определенного цветка. Кроме того, мы можем связывать с сенсорной памятью другие воспоминания, и в этом случае она может перейти в кратковременную или долгосрочную память. Существуют различные виды сенсорной памяти, в том числе иконическая, получаемая через зрение, эхолокационная, слуховая, и тактильная, получаемая через осязание.

Диаграмма процесса формирования памяти. Источник: Erich Parker/Wikimedia Commons

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3. Логика и мышление. Способность рассуждать, формировать концепции, делать выводы на основе доказательств, решать проблемы (включая использование информации или процедур, которые мы никогда раньше не применяли) или принимать решение после распознавания закономерности и/или оценки набора предпосылок, определяющих ситуацию. Применение логики и рассуждений - это базовый когнитивный навык, который включает в себя способность логически мыслить об абстрактных понятиях (абстрактное мышление), или о фактах и наблюдениях, чтобы выстроить суждение (критическое мышление), иногда с учетом ценностей и убеждений (этическое мышление) и т.д.

4. Визуальная и слуховая память. Способность использовать наши органы зрения и слуха для получения и интерпретации сообщений и извлечения из них информации.

5. Обработка языковых данных. Способность понимать написанное и сказанное. Язык может быть вербальным и невербальным, но ученые считают, что в любом случае людям гораздо легче приобрести начальные языковые навыки в младенчестве. Исследователи доказали, что обучение родному языку должно происходить в раннем возрасте Результаты исследований брошенных или изолированных детей показали, что если язык не был усвоен в младенчестве, то с трудом поддается изучению в дальнейшей жизни. Однако с изучением второго языка дело обстоит иначе. В то время как маленькие дети преуспевают в обучении через восприятие и подражание, взрослым помогают более развитые навыки решения проблем и накопленный опыт, которые они могут использовать для обработки новой информации, например, для понимания структуры нового языка.

6. Скорость обработки информации. Время, необходимое для выполнения умственной задачи - скорость, с которой человек понимает информацию, реагирует на нее и формирует реакцию.

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7. Мышление. Наша способность думать об акте мышления называется метакогницией и способствует более эффективному обучению.

8. Торможение ответных реакций и регуляция эмоций. Торможение реакции - это способность сдерживать естественную, "автоматическую" реакцию. Это можно применить к регулированию эмоций - развитому когнитивному навыку, который помогает нам управлять своими эмоциями и оставаться "социально адекватными". Стратегии регуляции эмоций можно разделить на три категории: контроль внимания, когнитивная переоценка и модуляция реакции.

Некогнитивные навыки против когнитивных навыков

Некогнитивные навыки относятся к таким социально-эмоциональным способностям, как умение работать в команде, настойчивость, мотивация, самодисциплина, постановка целей, организованность, социальная осведомленность и межличностные отношения. Как правило, это навыки, связанные с мотивацией, порядочностью и межличностным взаимодействием.

Source: PxHere

Некогнитивные навыки развиваются гораздо медленнее, чем когнитивные, достигая своего пика в более зрелом возрасте, но они могут усилить когнитивные навыки до такой степени, что они фактически становятся зависимыми друг от друга.

Когнитивные навыки, также известные как "мягкие или гибкие навыки", больше связаны с темпераментом, отношением и личностными качествами человека, но их также нельзя "отделить" от интеллекта.

Важность когнитивных навыков

Когнитивные навыки являются базовыми для нашей жизнедеятельности и необходимы для нашего развития и выживания. Некоторые из них не обязательно играют важную роль для выживания (например, этическое мышление), но другие определяют нашу способность одновременно обрабатывать различные виды поступающей информации, сохранять ее, усваивать и т.д. В связи с этим когнитивные навыки играют важную роль в нашем развитии, а, следовательно, в адаптации и выживании.

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Только представьте себе жизнь без способности обращать внимание на два или более фактора одновременно (разделенное внимание), или без способности запоминать базовые законы природы, (например, "огонь горит или ветер дует"), или без способности учиться чему-то новому.

Здоровые люди начинают формировать свои когнитивные навыки в детстве - в период жизни, когда мозг более эластичен и быстро выстраивает новые пути в нейронных сетях, то есть обладает большей нейронной пластичностью. Именно поэтому говорят, что дети учатся быстрее взрослых, или что дети "впитывают информацию как губка".

Почему важны этапы развития когнитивных навыков?

Когнитивное развитие - это развитие когнитивных навыков и включает в себя развитие мозга. Оно включает в себя создание новых нейронных путей, которые представляют собой ряд связанных между собой нейронов, посылающих сигналы из одной части мозга в другую. Хотя рост мозга особенно быстро происходит у детей и молодых людей, новые нейронные пути могут быть сформированы в любое время.

Нейропластичность - это способность мозга изменяться и адаптироваться под влиянием опыта, создавая новые пути и утрачивая старые, которые больше не используются.

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В течение первых нескольких лет жизни количество синапсов ( маленьких промежутков между нейронами, через которые передаются нервные импульсы) быстро растет. Это выражается в растущем количестве связей между нейронами.

По мере взросления и приобретения нового опыта одни связи укрепляются, а другие исчезают. Этот процесс известен как синаптический прунинг или синаптическая обрезка, и именно благодаря нему мозг адаптируется к изменениям. Было доказано, что отдых, физические упражнения, обучение новым навыкам и разностороннее изучение окружающей среды, - все это положительно влияет на нейропластичность мозга.

Нейронные пути и связи также становятся более прочными, если мы чаще практикуем тот или иной навык. Однако повышенная пластичность детского мозга свидетельствует также о том, что молодым людям, как правило, легче осваивать новые навыки, чем взрослым, поскольку у них большее количество активных нейронов в отличие от представителей старшего поколения.

И хотя развитие навыков традиционно объясняется с помощью различных этапов, когнитивное развитие имеет плавный характер, темпы и формы которого могут варьироваться у разных людей в разных областях и по разным причинам. Но в целом для каждого ребенка существуют определенные этапы развития когнитивных способностей, которых он должен достичь в определенном возрасте.

Source: Piqsels

Например, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), двухмесячные младенцы должны уметь различать лица. В четыре месяца они должны начать лепетать, брать игрушки, реагировать на ласку и копировать некоторые движения и выражения лица взрослых. По мере взросления малыши учатся называть свои имена, людей, которые их окружают (отличать их от незнакомцев), предметы и формы, которые они видят, и т.д.

Соответствующие возрасту этапы развития когнитивных навыков очень важны, поскольку они служат свидетельством когнитивного развития ребенка. И если ребенок испытывает трудности и/или не справляется с этими задачами, это может быть признаком нарушения развития.