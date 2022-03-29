Исследование показывает, что лазеры могут стать ключом к достижению устойчивости. Станет ли нетепловой ядерный синтез Святым Граалем чистой энергии?

Австралийская компания HB11 Energy, специализирующаяся на глубоких технологиях, успешно продемонстрировала концепцию использования мощных высокоточных лазеров для запуска реакций синтеза между водородом и бором-11 до температуры в сотни миллионов градусов. Это достижение было получено спустя два года после того, как компания подала заявку на патент.

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Использование лазеров вместо термического синтеза было предсказано еще в 1970-х годах в Университете Нового Южного Уэльса австралийским физиком-теоретиком и соучредителем HB11 Energy Генрихом Хора. Этот метод радикально отличается от большинства других технологий термоядерного синтеза, требующих нагрева изотопов водорода до миллионов градусов.

Атом на абстрактном фоне. 3D иллюстрации.iStock

Ядерный синтез - это процесс слияния двух атомных ядер с образованием нового, более тяжёлого ядра. Реакции термоядерного синтеза являются фундаментальным энергетическим процессом, который питает звезды, включая наше Солнце. Процесс термоядерного синтеза на Солнце происходит благодаря огромному количеству атомов водорода, нагретых до десятков миллионов градусов и находящихся в виде плазмы.

В установке HB11 используется другой подход, основанный на последних достижениях в области сверхмощных лазеров "усиления чирпированных импульсов", которые могут производить мощность более 10 петаватт.

Первая демонстрация водородно-борного лазерного синтеза HB11 произвела в 10 раз больше термоядерных реакций, чем предполагалось ранее, и по утверждению компании, сейчас она "является мировым лидером в гонке за коммерческую реализацию святого Грааля чистой энергии".

Один лазер создает магнитное поле для удержания плазмы на месте, а другой запускает атомы водорода в образец бора на сверхвысокой скорости

"Безопасная, чистая и доступная энергия для всего мира".

Доктор Уоррен МакКензи, основатель и доктор медицины компании HB11 Energy, заявил в пресс-релизе: "Демонстрация термоядерных реакций сама по себе невероятно захватывающая. Но, кроме того, невероятно большое количество реакций дополнительно дает нам важную информацию о том, как оптимизировать нашу технологию, чтобы еще больше увеличить количество термоядерной энергии, которую мы можем создать. Создание такой термоядерной энергии приведет к появлению безопасной, чистой и доступной энергии для всего мира".

Результаты испытаний показывают большой потенциал для производства чистой энергии, так как в водородно-борных реакциях используется безопасное и доступное топливо, которое не создает нейтронов в первичной реакции. Таким образом, они вызывают незначительное количество короткоживущих отходов и могут обеспечить крупномасштабную энергию для базовой нагрузки электросетей или производства водорода.

В заключение МакКензи сказал: "Эти результаты делают нас на один шаг ближе к созданию чистой, безопасной и надежной энергии по более выгодным ценам и в большем количестве, чем все существующие возобновляемые источники энергии вместе взятые. Наш уникальный подход к крупномасштабному производству экологически чистой электроэнергии использует реакцию анейтронного синтеза между водородом и бором-11, в которой не используется радиоактивное топливо и не образуются неконтролируемые радиоактивные отходы. Достижение этого в широких масштабах станет переломным моментом в истории".

Ну что же, давайте посмотрим, приведут ли эти революционные результаты к созданию масштабируемой чистой энергии и смогут ли они помочь нам обратить вспять последствия глобального потепления, вызванного изменением климата.

Аннотация исследования

Ядерные реакции между протонами и ядрами бора-11 (p-B синтез), используемые для получения энергичных α-частиц, были инициированы в плазме, которая была создана взаимодействием между лазером класса PW, работающим с релятивистской интенсивностью (~3 × 1019 Вт/см2) и мишенью из нитрида бора (BN) толщиной 0,2 мм. Благодаря потоку протонов, ускоренных на фронтальной поверхности мишени, была достигнута и зафиксирована высокая скорость реакции p-B синтеза и, следовательно, большой поток α-частиц. Это первый доказательный эксперимент, демонстрирующий эффективную генерацию α-частиц (~1010/ср) в результате реакций p-B синтеза с помощью лазера класса PW с геометрией " in-target".

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Источники: HB11 Energy,

https://www.britannica.com/science/nuclear-fusion

https://hb11.energy/2022/03/29/world-first-hb11-energy-demonstrates-nuclear-fusion-using-a-laser/