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Калифорнийский стартап Joby Aviation возобновил летные испытания и продолжил сертификацию своего eVTOL после аварии
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Компания Joby Aviation объявила о возобновлении полетов после крушения одного из двух своих прототипов eVTOL во время февральских испытаний. Стартап утверждает, что за время вынужденного перерыва он "активно работал  по многим направлениям в решении сложной задачи сертификации FAA".

Компания Joby вернула второй предсерийный прототип eVTOL в программу испытательных полетов после проведения внутренней проверки безопасности. Joby Aviation

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Joby добровольно приостановила испытательные полеты второго предсерийного прототипа после того, как первый беспилотный самолет потерпел крушение в феврале этого года. Однако теперь внутренняя комиссия по надзору за безопасностью разрешила возобновить испытания. Данные с бортовых самописцев свидетельствуют о том, что инцидент произошел на границе лётного пространства самолета, но до полного завершения расследования FAA и NTSB компания не разглашает никакой дополнительной информации.

За это время второй самолет совершил в общей сложности 38 полетов на скоростях до 90 миль в час (145 км/час). "Мы очень рады вернуться в воздух со вторым предсерийным прототипом самолета, опираясь на колоссальные успехи, нашей команды в летных испытаниях", - сказал Дидье Пападопулос, руководитель Департамента Программ и Технологий Joby. "Только в прошлом году мы пролетели более 5300 миль (8530 км), собрав 65 терабайт информации о летных испытаниях и демонстрируя продолжительность автономной работы на одном заряде в 154,6 мили (≈ 250 км)".

Joby Aviation совершила более 1000 испытательных полетов на самолете N542AJ, прежде чем он был уничтожен в результате крушения. Joby Aviation

 

Во время перерыва в испытаниях Joby продолжала активно заниматься сертификацией своих летательных аппаратов, сделав несколько заявлений в этой области:

Во-первых, компания уже прошла четыре из пяти этапов получения сертификата авиаперевозчика - процесса, включающего в себя огромную стопку документов,  инструкций по обучению, техническому обслуживанию и эксплуатации. (Стартап рассчитывает получить этот сертификат уже к концу этого года).

Во-вторых, компания объявила о прохождении и утверждении первого аудита на соответствие требованиям. Это означает, что FAA дало свое положительное заключение о том, что "методы проектирования и разработки Joby соответствуют аэрокосмическим стандартам и генерируют все необходимые данные для сертификации воздушного судна, а также эффективно готовят компанию к разработке и производству одобренных самолетов".

И в заключение, что касается сертификации - компания анонсировала первый в отрасли eVTOL "план сертификации для конкретного региона". Этот план, является первым из многих, которые Joby должна будет представить в комиссию FAA, для получения сертификата соответствия на свои летательные аппараты.

"Сегодняшняя веха - это результат многолетней напряженной работы как команды Joby, так и FAA. Это также еще одно свидетельство того, что нам удалось добиться больших успехов в области сертификации. Сейчас с FAA согласовано более двух третей механизмов соответствия, и мы надеемся сохранить  заданный темп, представив дальнейшие планы сертификации в ближайшем будущем", - отметил Дидье Пападопулос.

Компания планирует начать эксплуатацию самолета в 2024 году. Joby Aviation

 

Сертификационный план, представленный ранее на этой неделе, сосредоточен на безопасности салона, включающей целостность материалов, сидений и удерживающих устройств, используемых в интерьерах летательного аппарата.

Пилотируемый пятиместный самолет eVTOL компании Joby сможет перевозить до четырех пассажиров на скорости до 200 миль в час (320 км/час), а максимальная дальность полета на одной зарядке составит более 150 миль (≈240 км). После 10 лет разработок и сотен лётных испытаний компания Joby планирует запустить свою службу воздушных перевозок уже к 2024 году.

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Источник: Источники: Joby Aviation
 https://www.jobyaviation.com/news/joby-first-evtol-company-to-submit-area-specific-certification-plan/

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#evtol #joby aviation
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